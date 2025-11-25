La acusación de "corrupción esférica" a Reyes Maroto provoca su salida del Pleno de Madrid

Mañana de polémicas en el Ayuntamiento de Madrid. Con dos claros protagonistas. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha espetado a la portavoz socialista, Reyes Maroto, que no hay nadie como ella "en términos de suciedad" y que está rodeada de "corrupción esférica", que está por todos lados, una contestación a la petición que le ha hecho la edil para "que no saque el comodín de Bildu y no siga con una mentira como el caserío", algo que no ha podido ser y que ha acabado con la edil saliendo del salón de plenos "harta" del regidor por sus constantes acusaciones.

En un tenso Pleno de Cibeles, la concejala ha decidido irse del salón de Plenos cuando el alcalde estaba tomando de nuevo la palabra, "harta" de que Almeida le acuse a corrupción instándole a que si ve algo ilegal en su trayectoria que acuda a los tribunales. Maroto ha regresado cuando Almeida ha dejado de hablar.

En un punto sobre la falta de limpieza en las calles de Madrid, Almeida ha preferido poner el foco en la política nacional para confirmar irónicamente que en el PP "no hay ni chistorras ni lechugas", para dirigirse a Maroto exponiéndole que iba a parafrasear a la 'fontanera' Leire Díez cuando dijo que "hay que limpiar sí o sí", unas palabras pronunciadas por "la mayor experta en limpieza del PSOE".

Almeida ha instado a tener limpias no sólo las calles sino también las instituciones. "Y limpiar la institución del Ayuntamiento de Madrid del Pleno exige su salida inmediata porque usted ha mentido en una comisión de investigación, cuando ha mentido sobre (Víctor) Aldama, cuando ya sabemos que le suplicó a Aldama ser candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, cuando ya sabemos que la trama de hidrocarburos tenía asiento permanente en su despacho, cuando sabemos que hizo el viaje a San Petersburgo con Begoña Gómez. Y ahora hemos sabido que había un viaje a Georgia", ha enumerado.

"¿Nos va a decir alguna vez a los madrileños por qué está de suciedad hasta el cuello? Usted tiene un problema de corrupción esférica?", ha lanzado a la portavoz socialista, para remarcar que "no ha habido trama de hidrocarburos en este Ayuntamiento". "Yo no conozco a Koldo o Ábalos, ni ha habido ninguna reunión para tramar una cuestión corrupta. Yo no estoy implicado en ningún viaje a Georgia, ni fui a San Petersburgo. La corrupción la acecha, es una corrupción esférica, la miremos por donde la miremos", ha proseguido.