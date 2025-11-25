Móstoles presenta el proyecto del nuevo Centro Municipal de Mayores

Móstoles va a contar con un nuevo Centro Municipal de Mayores en el Distrito 2, Norte-Universidad que, además, contempla una ampliación del centro de esta Junta de Distrito que acogerá servicios administrativos.

El Alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, junto al concejal de Urbanismo, Vivienda, Patrimonio y Mantenimiento de la Ciudad, Sergio Soler, presentaron el proyecto a los vecinos y asociaciones del Distrito 2, Norte-Universidad, el pasado 20 de noviembre. El objetivo del encuentro fue detallar las actuaciones que contempla la creación de este nuevo Centro Municipal de Mayores y edificio administrativo.

“Este nuevo centro de mayores aspira a convertirse en el corazón del barrio. Un espacio donde nuestros mayores puedan disfrutar de múltiples actividades con las máximas comodidades”, ha destacado el alcalde. “Para ellos, nace este proyecto con el que queremos desarrollar diversas iniciativas, talleres, actividades y programas para combatir la ‘Soledad no deseada’ en los mayores”, ha asegurado el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista.

“No solo quiero destacar la importancia y el impacto que este proyecto tendrá en la vida de nuestros mayores; también quiero subrayar que es el resultado de una escucha activa y del cumplimiento de un compromiso electoral asumido durante la campaña por el Partido Popular de Móstoles. Ese mismo espíritu ha guiado la creación de un amplio y espectacular salón de baile en el centro, diáfano y divisible, tal y como ellos habían solicitado. Este centro de mayores responde, además, a una demanda vecinal histórica a la que por fin vamos a dar respuesta”, añadió.

Este Centro Municipal de Mayores se sumará a los otros 6 existentes en el municipio como son el CMM "Juan XXIII", "El Soto", "Las Lomas", "La Princesa", "Tierno Galván" y "Parque Coimbra.

Estas obras, para las que se estima un periodo de 18 meses, van a dar unidad y coherencia al conjunto que forma con el Centro Sociocultural Norte-Universidad ya existente y cuentan con una dotación presupuestaria de más de 6,5 millones de euros (6.558.118,14 euros).

Con este proyecto también queremos acercar la administración al ciudadano y facilitar los trámites burocráticos, mejorar el acceso a la información de las distintas Campañas Municipales y realizar cualquier gestión municipal. Además, el Gobierno municipal ha contemplado la creación de una amplia dotación de plazas de aparcamiento en la zona, para mayor comodidad de los usuarios y también de los residentes.

La nueva infraestructura estará enclavada en la Avenida Alcalde de Móstoles, 34, esquina con la calle Violeta, ocupando el conjunto una superficie de 6.500 m². De manera desglosada el centro de mayores ocupará 1.800 m² (primera planta); 240 m², la Junta de Distrito; 1.860 m² de aparcamiento (planta baja) y 2.600 m² de espacios exteriores.

El nuevo edificio contará con espacios luminosos, abiertos y verdes, adaptados a las épocas del año, un entorno acogedor que cuenta con unas instalaciones modernas y que será un referente en materia de sostenibilidad y diseño.

Este proyecto es una obra financiada en parte, por el Ayuntamiento de Móstoles y por la Comunidad de Madrid, a través del Programa de Inversión Regional (PIR) 2022-2026.

Reapertura de la cafetería y cerramiento de la terraza en el centro de mayores La Princesa

La construcción del nuevo centro de mayores se suma a la adecuación y mejora de las instalaciones ya existentes. Es el caso de La Princesa donde el Gobierno municipal, a través de las concejalías de Contratación, Mayores y Bienestar Social, y de la Concejalía de Urbanismo, Vivienda, Patrimonio y Mantenimiento de la Ciudad, ha aprobado el cerramiento y la adaptación de la terraza del centro municipal.

El objetivo de esta actuación es optimizar este espacio, que supondrá su transformación en sala polivalente para que pueda albergar actividades y servicios de bienestar y promoción de envejecimiento activo, que se lleven a cabo en el centro.

Además, se ha reabierto recientemente la cafetería del centro de Mayores La Princesa, tal y como reclamaban los usuarios del centro, y que llevaba años cerrado debido a “a la incapacidad del Gobierno de PSOE, Podemos y Más Madrid para mantener el servicio. Su puesta en marcha ha sido muy bien acogida por los usuarios, hasta el punto que hemos habilitado la zona recreativa anexa para poder acoger la elevada demanda que registra cada día”, ha asegurado el primer edil.