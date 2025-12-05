Adiós a los festivales de Torrejón de Ardoz: sólo habrá uno tras las protestas vecinales

Torrejón de Ardoz se había convertido en un importante foco de festivales en Madrid durante 2025, especialmente después de que algunas celebraciones se trasladaran desde Ifema para no interferir con la organización del Gran Premio de Fórmula 1 previsto en 2026. Sin embargo, la llegada masiva de público y el aumento del tráfico saturaron las calles y pusieron en tensión a los vecinos.

Ahora, la localidad madrileña ha anunciado el fin de estas celebraciones durante 2026, tras un año marcado por quejas vecinales y problemas de movilidad. El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, ha decidido cancelar eventos como Brava Madrid, Madrid Salvaje o Torrejón Summer Fest, con el objetivo de minimizar las molestias que han generado a los residentes.

A pesar de la cancelación de la mayoría de los eventos, sí se mantendrá uno de ellos programado para el 1 de mayo de 2026. Según el Consistorio, esta decisión responde a que la celebración no supone un gasto extra para las arcas municipales y, al mismo tiempo, genera ingresos significativos para la economía local.

Vecinos de Madrid contra los festivales

Durante 2025, Torrejón de Ardoz se ha consolidado como el lugar de moda de la música en directo y al aire libre. Sin embargo, el ruido ha llevado a los vecinos a quejarse ante el Consistorio. Con la celebración de estos actos, las calles de acceso se vieron congestionadas debido al elevado número de asistentes, que en algunos casos superaba las 40.000 personas.

Las denuncias incluyeron problemas de aparcamiento, ruidos excesivos y aglomeraciones, afectando directamente la calidad de vida de los residentes de zonas cercanas. El Ayuntamiento de Torrejón ha afirmado que la decisión de reducir el número de macroeventos busca equilibrar la promoción cultural y turística con la tranquilidad de los ciudadanos, estableciendo un calendario más sostenible para 2026.

Un único festival en Torrejón de Ardoz

Aunque la mayoría de los eventos quedan cancelados, algunas de las celebraciones más tradicionales seguirán adelante. El único festival que seguirá dentro del calendario de 2026 es 'elrow Town', que se celebrará el 1 de mayo en horario diurno para minimizar las molestias. Se mantendrán actividades como Tributos, Locos X80, Urban, las Fiestas Populares en junio y las Patronales en octubre. También continuará la programación de las Mágicas Navidades de fin de año.

Para reducir las quejas, se implementarán medidas de protección acústica y de ordenamiento urbano. Los escenarios se orientarán hacia zonas industriales, como el Polígono Las Monjas, alejado de las viviendas, y se instalarán pantallas para limitar la propagación del sonido. Además, se habilitarán zonas verdes de aparcamiento exclusivas para los vecinos, evitando que los asistentes a los eventos ocupen espacios destinados a residentes.