Un juez abre diligencias para investigar el derrumbe del edificio de la calle Hileras

El juez de Instrucción número 43 de Madrid, ayer en funciones de guardia de diligencias, ha abierto una investigación judicial por el derrumbe del edificio en obras de la calle Hileras, en pleno centro de la capital, que ha dejado cuatro fallecidos y tres heridos, han informado fuentes jurídicas.

El magistrado Fernando Fernández ha sido el responsable del levantamiento de los cuerpos hallados esta madrugada entre los escombros por los equipos de emergencias en el marco de las diligencias incoadas. Todavía se desconocen las causas del siniestro.

De los cuatro desaparecidos, tres eran hombres y una mujer, que tenía "alguna responsabilidad en la obra", señaló ayer el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, desplazado hasta el lugar del siniestro.

El dispositivo lo han integrado bomberos y policías municipales, encargados estos últimos del vuelo de drones, unido a la colaboración de la empresa que estaba haciendo la rehabilitación con una grúa para poder desescombrar lo más rápidamente posible.

Tras el suceso, a mediodía de ayer, hasta el lugar se desplazaron un total de 18 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y 13 unidades de Samur-PC y Policía Municipal, han indicado desde Emergencias Madrid.