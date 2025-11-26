Alcalá de Henares celebra su 27 aniversario como Patrimonio de la Humanidad

Alcalá de Henares celebra durante estos días el 27 aniversario de la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco (1998), una efeméride para la que el Ayuntamiento ha diseñado un programa de actividades vinculadas a la restauración de bienes culturales, la puesta en valor del patrimonio histórico y la divulgación cultural.

Así lo ha destacado el Consistorio en un comunicado, en el que ha señalado que el acto central será el LVI Premio Ciudad de Alcalá 'Ciudad Patrimonio Mundial' 2025, el próximo 2 de diciembre, en el Salón de Plenos del Palacio Consistorial.

Allí, en un acto presidido por la alcaldesa, Judith Piquet desde las 17:30 horas, se entregará el galardón al Gobierno de Aragón, en reconocimiento a su destacada labor en la recuperación y restitución de las pinturas murales románicas del Monasterio de Santa María de Sijena, conocidas como la 'Capilla Sixtina del Alto Románico Español'.

Mas allá de este acto institucional, la programación también incluye propuestas divulgativas, visitas especializadas en el Parque arqueológico ciudad romana de Complutum, presentaciones editoriales, y actividades familiares y museográficas.

En concreto, destacan la presentación de nuevas instalaciones museográficas en la Casa de los Grifos Complutum, que incorpora pinturas de una galería de dioses olímpicos; el libro dedicado a la restauración de la plaza de Cervantes; actividades en bibliotecas; teatralizaciones históricas; y exposiciones temporales como 'Ars Scribendi', dedicada a la historia de la escritura.

Además, se dará a conocer nuevos proyectos para poner en valor el patrimonio, como el proyecto 'Alcalá Luce' o la acción 'Alcalá Restaura'.

Por último, el Ayuntamiento ha destacado que la ciudad complutense también acogerá el mismo 2 de diciembre el I Congreso de Periodismo de Viajes en el Antiguo Hospital de Santa María la Rica, con la participación de agentes de viajes, periodistas y medios de comunicación.