Esclavitud, a plena luz del día, en una frutería de Vallecas

La Policía Municipal de Madrid ha detenido al encargado de una frutería de Puente de Vallecas que favorecía la estancia y tránsito irregular en España de sus trabajadores, quienes pernoctaban en el propio establecimiento y carecían de documentación, uno de los cuales ha sido también arrestado.

Según ha informado la Policía Municipal, el encargado del local, de 36 años, ha sido arrestado como responsable de un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de favorecimiento de la inmigración ilegal, mientras que uno de los empleados, de 31 años, fue detenido por falsedad documental al portar un pasaporte falso.

Los arrestos sucedieron el pasado jueves durante una inspección de fruterías en el distrito de Puente de Vallecas tras tener conocimiento de que en alguna de ellas se podría estar explotando a sus trabajadores.

En el registro de un local, ubicado en el número 10 de la calle Pedro Laborde, los agentes encontraron al encargado y dos de los trabajadores, todos procedentes de Bangladesh. Uno de los trabajadores manifestó que en ningún momento había llevado a cabo ningún trámite en extranjería que regularizase su situación en España.

En el registro del almacén encontraron colchones con ropa de cama descolocada, microondas y restos de comida que indicaban un uso frecuente de esas instalaciones, si bien el encargado manifestó que los trabajadores solamente utilizaban esa habitación como lugar de descanso.

Además, los policías también descubrieron una segunda frutería, localizada en el número 9 de la misma calle, que pertenecía a la misma empresa que la anterior, en la que encontraron a otros dos trabajadores y un almacén de características similares al del otro local.