Almeida advierte de que "lo peor de Sánchez está por llegar"

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de utilizar el sufrimiento gazatí como "excusa para cubrir sus carencias políticas" y avivar la imagen de crispación en Madrid pero le ha lanzado un mensaje al socialista "y sus secuaces políticos", que el PP volverá a ganar en las urnas por mucho que traten de "encender las calles".

Almeida ha advertido de que "lo peor de Pedro Sánchez está por llegar" y que hay que estar preparados "desde la democracia y desde el Estado de Derecho". "Va a hacer cosas que no somos capaces ni de imaginar", ha vaticinado en un desayuno informativo, presentado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Almeida tiene claro que tras lo ocurrido ayer en La Vuelta Ciclista se demuestra que Sánchez como presidente del Gobierno dio "un salto extraordinariamente cualitativo". "Sabiendo que se estaban organizando algaradas violentas en las calles de Madrid decir por la mañana las palabras que expresó, animando a los manifestantes a profundizar en esas algaradas es un salto cualitativo incluso para Pedro Sánchez", ha insistido.

"A partir de ahora ya no sólo vale con señalar como culpables de todo lo malo que pasa en España. Ahora ya no vale con decir que somos la sede social de la 'fachosfera', ahora ya no vale con decirle a los madrileños que son egoístas. Ahora si es necesario también reventarán las calles. Ese es el mensaje que se transmite ayer por parte del Gobierno", ha condenado.

Frente a ellos, "el mensaje que yo les quiero transmitir es muy claro tanto a Pedro Sánchez como a todos sus secuaces políticos, a Pablo Iglesias, a Yolanda Díaz, a Irene Montero: podréis incendiarnos las calles, podréis alentar la violencia, podréis generar disturbios, que os volveremos a ganar en las urnas", ha advertido a la izquierda.

"Respetaré siempre a todos aquellos manifestantes que estén en las calles de Madrid protestando de manera pacífica por aquello que consideran adecuado, en este caso por ese sufrimiento que se está padeciendo en Gaza, pero lo que no puedo respetar es a todos aquellos que alientan manifestaciones violentas y para los cuales el sufrimiento del pueblo gazatí no es sin una excusa para cubrir sus carencias políticas", ha condenado.

Almeida no puede aceptar "que el presidente del Gobierno no solo haga un llamamiento a todos aquellos manifestantes para que actúen con violencia sino sobre todo que lo haga escudándose bajo el sufrimiento de ese pueblo porque no es lo que le importa ni lo que le interesa a Pedro Sánchez sino que lo que pretende es generar temas de debate que escondan que su mujer iba a declarar ante el juzgado o que escondan que esta semana su hermano se va a sentar en el banquillo definitivamente o que el fiscal general del Estado está procesado".

"Para Pedro Sánchez el sufrimiento del pueblo gazatí no es más que la excusa para cubrir su sufrimiento. A Pedro Sánchez el sufrimiento del pueblo gazatí le importa lo que a Tezanos la verdad o al fiscal general del Estado la preservación de las pruebas en un proceso penal", ha comparado.

"Disturbios y revueltas"

Incluso ha trasladado que Pedro Sánchez busca "avivar el enfrentamiento con la capital de la nación, mostrar una imagen de disturbios y de revueltas en la ciudad de Madrid". "Y esto lo comparte también con todos aquellos a los que el sufrimiento del pueblo gazatí no les importa más allá que el ataque al Estado de Israel porque es perfectamente compatible decir que lo que está sucediendo en Gaza tiene que acabar lo antes posible con decir que en Gaza lo que hay es un gobierno que tiene una banda terrorista como es Hamás", ha sostenido.

"Lo que no se puede es decir que el Estado de Israel está cometiendo un genocidio porque al final cuando se dice eso se está tratando de hacer ver que 'del río al mar' (en mención a la consigna nacionalista palestina) y que lo que se busca es la desaparición del Estado de Israel. Se habla siempre de Putin, se habla siempre del gobierno de Rusia, pero no se habla del Estado ruso como se está haciendo con el Estado de Israel", ha advertido.

"Os volveremos a ganar"

Será "el Madrid de la alegría, el Madrid de la libertad, el Madrid de la prosperidad el que le volverá a ganar a todos aquellos que simplemente aspiran a reventar el modelo de convivencia que nos hemos dado en la ciudad más abierta y más acogedora", ha remarcado.

"Volveremos a derrotarles. Y volveremos a dar una lección de civismo y de democracia ahí donde se demuestra el civismo y la democracia, que es en las urnas. Volveremos a llenar las urnas de votos, no de crispación, no de odio, no de enfrentamiento, no de sectarismo. Los llenaremos de alegría, de convivencia y de democracia. Podrán hacer lo que quieran hacer. Podrán tratar de seguir reventando Madrid, podrán seguir señalándonos, podrán seguir culpándonos de todos los males del peor gobierno de la democracia. Lo que no conseguirán es vencernos en las urnas", ha reiterado.