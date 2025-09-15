El líder del PSOE en Madrid utilizará el mando de la televisión contra Israel

Tiene el mando a distancia. Y lo va a utilizar. El líder del PSOE en la Comunidad de Madrid, al que también le adorna el cargo de ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, considera que "no hay las condiciones" para que Israel participe "con normalidad" en eventos como el Festival de Eurovisión mientras continúe la ofensiva bélica en Gaza. "Tarde o temprano, y desde luego para la próxima edición, algo habrá que hacer", ha añadido.

Así lo ha indicado este lunes el ministro en un desayuno informativo de Europa Press, al ser preguntado sobre la presencia de Israel en la próxima edición del concurso europeo y si España debería participar en caso de que el país siga admitido.

"Yo creo que tarde o temprano, y desde luego para la próxima edición, algo habrá que hacer. Hemos visto lo que ha pasado en la Vuelta ciclista", ha manifestado el ministro en alusión a las protestas propalestinas que provocaron este domingo la cancelación de la última etapa de la edición de 2025 con final en el centro de Madrid.

Desde su punto de vista, "no hay las condiciones para que, mientras esté ocurriendo, Israel participe con normalidad en estos acontecimiento".

En este escenario, Óscar López ha indicado que "toda la política exterior del Gobierno es competencia del ministro de Asuntos Exteriores (José Manuel Albares) y del presidente del Gobierno", Pedro Sánchez, y ha dicho estar "seguro que en próximas fechas habrá nuevos anuncios".

El pasado viernes la cadena pública televisiva de Países Bajos, AVROTROS, se sumaba a las de Eslovenia, Islandia e Irlanda, condicionando su presencia en el Festival de Eurovisión a la participación de Israel. En España, RTVE aun no ha tomado ninguna decisión. Por lo pronto, el líder socialista de Madrid ha decidido hacer presión con el mando de la televisión. Otra cosa es la política regional madrileña.