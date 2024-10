Almeida quiere la final del Mundial 2030: "Sería extraño que Madrid no fuera sede"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este viernes que "sería extraño" que la candidatura "mejor valorada por FIFA", en este caso la de la capital, no fuera la sede de la final del Mundial de fútbol 2030. "Puedo garantizar que Madrid ha hecho los deberes, ya no me corresponde a mí, pero sería extraño que la mejor candidatura, la mejor valorada por FIFA, no fuera la sede de la final", ha trasladado el regidor en el ciclo de desayunos 'La industria de la felicidad', organizado por el Grupo Hotusa.

Así, ha incidido en que tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid "ha hecho los deberes" y ahora corresponde a otras instancias. También se ha referido Martínez-Almeida a la celebración de un circuito urbano de Fórmula 1 en Ifema Madrid, algo que ha asegurado que es la "constatación del momento que vive Madrid". "Yo creo que con la Fórmula 1 cubrimos una laguna importante", ha señalado. El alcalde de Madrid se reunió a principios de mes con representantes de la FIFA para tratar la celebración del Mundial de fútbol de 2030 y conseguir que la capital sea sede de la final.

"Nosotros estamos trabajando para que Madrid sea sede de la final del Mundial y, al mismo tiempo, también tengamos la capacidad de ofrecer las instalaciones necesarias para un Centro Internacional de Prensa que tiene que ser obviamente una referencia donde va a haber miles y miles de periodistas", informó.