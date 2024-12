El aperitivo previo a la cena de Nochebuena es religión en Madrid y estos son sus templos

Mañana es Nochebuena, sí y probablemente más de un@ tendrá pendiente una compra de última hora, ya sea un regalo, algún ingrediente para la elaboración de la cena o, incluso, la recogida de algún plato ya preparado, que tanto nos facilita toda reunión familiar. Sin embargo, salir a tomar el aperitivo el día 24 se ha convertido para nosotros en una tradición. Por supuesto, también el 31. Porque, ojo, si es de los que la cena que le espera le apetece poco o nada, disfrutar entre amigos de un APERITIVO, sí en mayúsculas, le ayudará a tomárselo de otro modo. Dicho esto, hemos seleccionado algunas de nuestras barras favoritas en las que rendir tributo a las raciones de siempre, además de otros lugares en los que alargar la tarde. Uno de ellos es el Bar Alonso (cerveceriaalonso.es), cuyos famosísimos callos, bravas y torreznos se disfrutan con una de las cañas mejor tiradas de Madrid. Otro templo, ya clásico, es La Tierruca (@latierrucaenmadrid), también uno de nuestros bares, qué lugares, favoritos, porque, de vez en cuando, acudimos a saciar nuestro antojo de comer unas insuperables y nada aceitosas gambas a la gabardina y esa ración de boquerones en adobo tan rica, más si en la mesa hay sitio para una de bravas y para esa caña, que no perdonamos. Si escoge El Cantábrico para celebrar la Navidad y la inminente llegada de 2025 tenga por seguro que la apuesta no falla. Así que brinde mientras va tomando la mesa el salpicón, una de gambas, el centollo y, por supuesto, dese el capricho de pedir los percebes que tanto nos gustan a todos. Para clásicos, La Trainera (latrainera.es) y el productazo que toma la barra. Como ejemplo, las gambas al ajillo, las almejas de carril a la sartén, el pulpo a la gallega con cachelos y las alcachofas con gambas. También nos gusta la barra de Menudeo para trasladarnos al sur con el paladar y envolvernos con su buen rollo. Por eso, aconsejamos no privarse del pastel de cabracho suave y cocinado con amontillado, la mojama de Barbate con su aceite y almendritas y los chicharrones de Chiclana con limón y sal.

En Casa Baranda (laardosa.es) destaca la exclusiva oferta en vinos de Jerez con generosos de más de 50 años en barrica. Por eso, en nuestra última visita no faltaron las alegres bravas, los buñuelos de bacalao, el pincho moruno de cordero y la ensaladilla rusa. En la copa, manzanilla. Fátima Martín Cubillo y Emilio Fernández también se ponen tras la barra mañana y allí iremos para que nos sirvan en Doble y Gilda (dobleygilda.com) la clásica con doble de anchoa, la de aceituna gordal con mejillones, el mítico matrimonio de anchoa y boquerón y la vegetal, con alcachofa baby, ajo dulce y tomate seco con un Palo cortado Leona. Después, deje que caiga el montadito de pastrami con crema mostaza y pepinillo.

Con fiesta flamenca

Y, qué decir de Hermanos Vinagre (hermanosvinagre.com). Enrique y Carlos Valentí han inaugurado este año un local en Lavapiés, que hemos visitado. ¿Qué pedir? La oreja adobada y frita, que gusta hasta a los paladares menos casqueros, y los mejillones en escabeche casero. También, las sardinas, los berberechos, las huevas de mújol, los huevos fritos con papada y el tan rico pepito de ternera con pimiento y queso. No podíamos dejar de recomendar la barra de Jurucha, aunque si tienen la suerte de lograr una mesa en el pequeño comedorcito, adelante. La croqueta de huevo, el pincho de tortilla con mayonesa, el de atún, el de cangrejo y el de morcilla son nuestros caprichos insustituibles. El Campillo (@campillobar8), el bar de Manu Urbano, siempre es un acierto total, pero mañana más todavía, porque en este bar la Navidad se celebra entre tapas, cañas y una fiesta flamenca en la que intervienen el chicharrón de Cádiz, el salpicón de lengua de vaca encebollada al jerez y las almejas en salsa costera.

CERVECERÍA ALONSO

Dónde: C/ Gabriel Lobo, 18. Madrid.

Precio medio: Desde 10 euros.

¿Qué pedir? Callos, bravas y torreznos.

cerveceriaalonso.es

Picalagartos Picalagartos

Para no perderse

Tardebuena

► Desde la una del mediodía podremos disfrutar de un aperitivo con Veuve Clicquot Yellow Label (60 euros) en Mena, la primera embajada de la marca en España, situada en La Finca Grand Café, En Picalagartos, por su parte, no faltará tampoco ni la buena música, ni las sorpresas.