Archivada la denuncia del PSOE contra el teniente de alcalde de Arroyomolinos

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el archivo de la denuncia presentada por el PSOE contra el teniente de alcalde y portavoz de Vecinos por Arroyomolinos, Juan Carlos García, por supuestas irregularidades en la cesión de instalaciones municipales a tres colectivos locales.

La sección tercera de la Audiencia Provincial ha desestimando íntegramente el recurso presentado por el PSOE de Arroyomolinos contra la resolución dictada por el Juzgado de Instrucción no 4 de Navalcarnero, que ya dictó el sobreseimiento y archivo de las actuaciones dirigidas contra Juan Carlos García.

Con esta decisión, recogida en un auto fechado el 21 de noviembre pasado, la Audiencia ratifica la inexistencia de indicios de delito en relación con las acusaciones de falsedad documental y prevaricación administrativa que se le atribuían a García, actual concejal delegado de Desarrollo Local, Movilidad y Transportes.

El origen de la causa está en la cesión de instalaciones a tres colectivos locales de Arroyomolinos -Arroyo Educa Basket-Lions Arroyomolinos, Asociación Musical Atempo y Planeta TOC Arroyomolinos- durante la pasada legislatura, cuando García era edil de Educación en un Gobierno de coalición con el PP.

"La cesión tuvo siempre como único objetivo apoyar y dar continuidad al magnífico trabajo que desarrollan en nuestro municipio", ha insistido García, quien ha destacado que el tribunal ha concluido de manera clara que la acción realizada careció de cualquier potencial lesivo.

En este sentido, la Audiencia Provincial insiste en que "la conducta llevada a efecto por dicho investigado resultó inocua", ya que "las instalaciones municipales fueron propuestas para las tres asociaciones que habían presentado proyectos, sin perjuicio para terceros".

"No existe constancia de que ninguna de dichas asociaciones incumpliera los requisitos de la convocatoria", añade, reiterando que no existe delito de falsedad documental cuando la conducta carece de capacidad lesiva, concluyendo en la "ausencia de indicios racionales" de delito por parte de Juan Carlos García.

También se descarta completamente el delito de prevaricación ya que la Audiencia Provincial determina que no se aprecia ninguna resolución injusta, requisito imprescindible para que exista prevaricación, insistiendo en que "la propuesta contenida en el acta no perjudicó a ninguna otra entidad".

Por tanto, al no apreciar "ni arbitrariedad ni injusticia en la actuación administrativa atribuida a Juan Carlos García", la Sala acuerda desestimar por completo el recurso del PSOE y confirma el archivo definitivo de las actuaciones, señalando expresamente que no cabe interponer recurso alguno contra esta resolución.

"Siempre confié en que la justicia confirmaría que no existía ningún delito. Esta decisión permite cerrar definitivamente un capítulo doloroso tanto en lo personal como en lo profesional.", ha señalado García en un comunicado tras conocer el archivo de la causa.

El actual teniente de alcalde, que fue en su día miembro del PSOE, partido que abandonó para fundar su actual formación de Vecinos por Arroyomolinos, ha recalcado que esta resolución "pone fin a años de señalamientos injustificados y a descalificaciones vertidas por algunos miembros del PSOE".

"Me ratifico plenamente en la decisión adoptada en su momento y reitero que la cesión de instalaciones a tres colectivos fundamentales de Arroyomolinos tuvo siempre como único objetivo apoyar y dar continuidad al magnífico trabajo que desarrollan en nuestro municipio", ha zanjado.