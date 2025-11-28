Adiós a Gran Vía: esta es la mejor calle de Madrid para comprar en el Black Friday

Cómo cada año, el mundo celebra el día que más compras se realizan en todo el mundo. El último viernes de noviembre, esta vez el día 28 comienza la jornada de compras de cara a la Navidad. Conocido popularmente como Black Friday o Viernes Negro, coincide con la festividad de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Desde el otro lado del charco, su popularidad ha conseguido que llegue a todos los países del mundo. Sin embargo, existen varias teorías sobre cómo surgió este fenómeno. La original habla de Filadelfia en 1950. Cuando todos los ciudadanos acudieron en masa a las rebajas y, la policía, lo acuñaron como el Viernes Negro.

Una 'tradición' que ha arrasado sobre todo en España, en la que se estima que los españoles gastarán de media 230 euros en el Black Friday. En Madrid, existen muchos lugares donde encontrar las mejores ofertas a pie de calle, pero el sitio ideal pasa desapercibido entre miles de personas que buscan los mejores precios en el mercado.

Dónde comprar en Madrid este Black Friday

La capital es conocida por contar con una amplia variedad de tiendas y zonas comerciales que ampliarán en los próximos años. De esta forma, se ha convertido en una ciudad perfecta para comparar ofertas. Si bien Gran Vía o la Calle Serrano son de las más conocidas para ir de compras, Madrid esconde la joya de la corona en otro lugar. La calle Preciados, con una variedad de tiendas, es el lugar ideal para comprar durante el Black Friday.

A pocos metros de la Puerta del Sol, Preciados tiene grandes marcas, tanto nacionales como internacionales. Desde Sol hasta la Plaza de Santo Domingo, pasando por Callao. En todo el recorrido, se pueden encontrar tiendas como El Corte Inglés y Fnac, así como tiendas de Inditex o Levi's. No sólo es conocida por sus escaparates, sino por la administración de loterías Doña Manolita. En diciembre, miles de personas hacen fila durante horas para conseguir un décimo para el sorteo de Navidad.

Cientos de personas en la calle comercial de Preciados, en el centro de Madrid Ricardo Rubio Europa Press

Los mejores lugares para ir de rebajas

La capital alberga diversas opciones con metros de tiendas. Entre ellas, la más conocida, Gran Vía que con casi dos kilómetros se puede encontrar desde tiendas de moda hasta hoteles de lujo y restaurantes. Sus propuestas más aclamadas son Zara o Primark. Otra opción es la calle Fuencarral, que conecta Chueca con Chamberí. Conocida por tener marcas que atraen a los más jóvenes como Blue Banana o Nude Project.

En el barrio de Salamanca, la calle Serrano y Goya son conocidas como la milla de oro con tiendas como Versace, Gucci o Louis Vuitton. Ante la gran oferta que tiene Madrid, es recomendable estar atento a los horarios y descuentos en cada establecimiento y, aprovechar al máximo el Black Friday.