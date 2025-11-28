Golpe de la Guardia Civil: desmantela una plantación con casi 700 plantas de marihuana en Torrelaguna

Agentes de la Guardia Civil del Puesto de Torrelaguna han llevado a cabo la detención de dos personas por presuntos delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico en una vivienda en la que desmantelaron una plantación con casi 70 plantas de marihuana.

La investigación comenzó el pasado mes de septiembre, cuando agentes que realizaban labores propias de su trabajo se percataron de un fuerte olor a marihuana que provenía del domicilio de los presuntos delincuentes, según ha informado la Guardia Civil.

Fruto de estas investigaciones se procedió a la entrada y registro del domicilio en cuestión, en el que también encontraron una gran cantidad de útiles para el tráfico y cultivo de marihuana, varias armas blancas y unos 950 euros en efectivo.

También se incautaron más de 3.770 gramos de marihuana picada, 695 plantas adultas de marihuana, 143 gramos de hachís, 76 pastillas de éxtasis de diversos colores, nueve botes de éxtasis líquido, 18 gramos de MDMA y otros 23 gramos de tusi.