Torrejón de Ardoz: asesinada a puñaladas una mujer y un hombre se arroja desde la azotea

Una mujer de 45 años ha sido asesinada de varias puñaladas en el cuello en una vivienda situada en el número 2 de la calle del Reino Unido, en Torrejón de Ardoz (Madrid), en lo que podría ser un nuevo crimen machista aunque todas las hipótesis están abiertas, según ha informado la Policía Nacional.

El suceso ha tenido lugar sobre las diez de la noche de este domingo y los servicios de emergencias han encontrado también el cadáver de un hombre de 44 años que se había precipitado desde el edificio, han precisado la Policía y el servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

La Policía recibió un aviso de que un hombre se había precipitado al exterior ante lo que agentes de Seguridad Ciudadana se desplazaron al lugar, donde lo encontraron tendido en la vía pública.

Al acceder al interior del domicilio desde el que esta persona se había arrojado -cuya puerta fue abierta por los bomberos- localizaron el cuerpo de la mujer con varias heridas de arma blanca.

También acudieron servicios sanitarios del SUMMA que certificaron el fallecimiento de ambos, ciudadanos españoles de entre 44 y 45 años.