El hospital Zendal vacuna contra la gripe en Madrid, sin cita previa, ante el repunte de casos

Una situación anómala. El avance temprano de la gripe en la región y una variante muy contagiosa obliga a tomar medidas de calado. La Comunidad de Madrid ha habilitado desde este pasado viernes el Hospital Isabel Zendal para administrar la vacuna de la gripe a adultos sin cita previa, después de la región haya superado el umbral epidémico, con una tasa de 42 casos por cada 100.000 habitantes en la semana 47 (finalizada el 23 de noviembre).

El complejo sanitario estará operativo para este fin de lunes a viernes, en horario ininterrumpido de 08:30 a 20:30 horas, y se suma a los más de ochocientos puntos de vacunación coordinados por la Dirección General de Salud Pública.

Esta medida se mantendrá hasta que haya cambios en la situación epidemiológica, ha indicado en una nota de prensa la Comunidad de Madrid.

De esta forma, la sanidad pública madrileña busca reforzar la campaña de inmunización, que se inició el pasado 15 de octubre y que ya ha alcanzado a más de 1,2 millones de personas en la región.

La vacunación está especialmente dirigida a los madrileños mayores de 60 años, personal sanitario y sociosanitario y pacientes crónicos. También es recomendable para embarazadas; enfermos con patología crónica cardiovascular, respiratoria, renal, diabetes; cuidadores de personas vulnerables; fumadores, y docentes de guarderías y centros de Educación Infantil.

La población menor de 18 años deberá seguir acudiendo a vacunarse a los centros de salud.

La Comunidad de Madrid reitera que la vacunación sigue siendo la medida más eficaz para evitar las complicaciones graves de la gripe, y que todas las personas con síntomas respiratorios deben extremar las precauciones para frenar la transmisión de este virus.