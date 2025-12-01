Así será la luz de la Navidad que hoy se enciende en Getafe

El municipio de Getafe dará la bienvenida este lunes a la Navidad con más de un millón de puntos de luz repartidos en 1.000 elementos decorativos, que incluyen 24 figuras gigantes en todos los barrios, ha informado el Consistorio.

La concejal de Cultura, Luis Domínguez, ha destacado que han querido que esta Navidad llegue a "todos los barrios con una iluminación más bonita, más sostenible y pensada para compartir en familia". "Una Navidad que refleje la identidad de Getafe y que contribuya a dinamizar nuestro comercio local", ha señalado.

El Ayuntamiento ha apostado por ampliar la iluminación "sin renunciar a la sostenibilidad", gracias a la tecnología LED, el consumo total será de solo 78,4 kWh, el equivalente a poner 1,5 lavadoras al día durante todo el periodo navideño.

Además, la decoración utiliza un 70% menos de aluminio, reafirmando el compromiso de Getafe con un futuro responsable y respetuoso con el entorno. Uno de los elementos más esperados serán las 24 figuras gigantes que se instalarán en los diferentes barrios.

Entre ellas destacan el Osito Patinador, bolas transitables, soldados de la Guardia Navideña, cajas de regalo gigantes, el Tren de la Navidad, el Trineo de Frozen o un gran buzón para que niños y niñas depositen sus cartas a los Reyes Magos.

La programación se completa con una caja de música RGB con espectáculos diarios, un cielo de más de 400 metros de luces sobre la calle Madrid y el emblemático árbol de la plaza Unesco.

Cuentos de Navidad

Las entradas para esta programación navideña que cada año se llena de familias, se ponen a la venta el 27 de noviembre en la taquilla del Teatro Federico García Lorca y en cultura.getafe.es.

En total se ofrecerán nueve espectáculos dirigidos al público infantil y familiar, magia con David Roy y el Mago Cliff; títeres con Festuc Teatro y una versión del clásico de Dickens; y musicales como La cenicienta a ritmo de los 50 u Hansel y Gretel.

También habrá danza para los más pequeños con música en directo e interacción multimedia; y el musical internacional Christmas Miracle, que llega desde Corea del Sur para celebrar estas fechas con las familias de Getafe.