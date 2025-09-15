Ayuso alerta: "Los manifestantes, ante el fracaso de Francisco Martín, van a ir a por la Fórmula 1"

Un oprobio que tardará tiempo en ser olvidado. Cuando resuenan las palabras del delegado del Gobierno, encargado de la seguridad en la etapa final de La Vuelta, apoyando a los manifestantes propalestinos que dejaron más de 20 policías heridos, y boicotearon la llegada a la capital de la Vuelta, la presidenta de la Comunidad de Madrid le ha plantado cara. Isabel Díaz Ayuso ha tildado de El delegado del Gobierno en Madrid celebra el fracaso de su operativo de seguridad en La Vuelta quien, a su juicio, desplegó un dispositivo de seguridad para La Vuelta similar al de "un domingo cualquiera", pese a las protestas propalestinas previstas.

En una entrevista en 'esRadio', la jefa del Ejecutivo autonómico ha afirmado que "no había muchos" manifestantes pero ha reprochado que se desplegara un dispositivo de seguridad "de en torno a 1.500 personas, que es lo que se deja en cada partido de fútbol un domingo cualquiera", además de afear que el delegado se dedique a "abandonar" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

"No eran tantos manifestantes, lo que pasa es que estaban muy apiñados en las fotos y en los lugares oportunos. Eso al final hizo que los ciclistas pidieran, oye, vamos a parar, porque ya los manifestantes contra los propios ciclistas, y los ciclistas diciendo, pero ¿de qué van? ¿Y qué imagen damos? Pero luego lo de los niños corriendo", ha lamentado la presidenta.

La presidenta ha reivindicado que especialmente el turismo en Madrid en primavera y otoño es "excepcional" con gente que viene "de todos los rincones" y buena temperatura, donde un domingo es "una maravilla", pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no lo puede soportar".

"Y el problema es que ahora van a ir a por la Fórmula 1, lo están intentando con el Mad Cool... Pero si a eso le añades la soledad a la que nos han sometido, con la energía nuclear, con los impuestos estratosféricos aberrantes que tenemos contra cualquier empresa, contra clase media, a esto le añades también la ruptura con las democracias liberales, algún día echaríamos en falta a Israel, cuando tengamos un problema de islamización masiva en Europa, nos arrepentiremos de esto", ha subrayado Díaz Ayuso.