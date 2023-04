Ayuso anuncia que el número dos de su candidatura será Alfonso Serrano

Alfonso Serrano estaba en todas las quinielas para ser el número dos de la candidatura del PP a las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, lo ha confirmado este domingo durante un acto con candidatos del oeste de la región en Boadilla del Monte. El secretario general de los populares madrileños acompañará, por tanto, a Ayuso en lo más alto de la papeleta el próximo 28-M. "Es muy buena persona también y, vuelvo a insistir, eso es muy importante porque cuando un político es buena persona significa que cuando tú no estás encima de él, sabes que está haciendo el bien", ha destacado Ayuso de Serrano. A juicio de la candidata popular, Serrano es honrado, trabajador y dialogante: "No es un secretario general que necesita ganar el liderazgo a través del miedo ni de la imposición. Es un secretario general que se está ganando el cariño de todos los afiliados, haciendo equipos, sobre todo ganándose el corazón de la gente. Porque también me parece lo más liberal ganar el convencimiento de los demás porque haces las cosas bien y porque quieren estar contigo, no porque te teman".

Serrano coge así el relevo de los consejeros Enrique Ruiz Escudero y David Pérez que ocuparon el número dos en las candidaturas lideradas por Ayuso en los comicios de 2021 y 2019, respectivamente.

Alfonso Serrano es el actual secretario general del Partido Popular de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso. Es, además, el director de la campaña del PP madrileño para las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo, labor que ya desempeñó en los comicios a la Asamblea de Madrid celebrados el 4 de mayo de 2021. Según señalan desdw el PP de Madrid, es un apasionado de la política y acumula más de veinte años de trabajo en el Partido Popular. En 2003 comenzó como adjunto al coordinador de Organización y Electoral; en 2008 fue designado responsable del área electoral del partido, desde donde colaboró en el diseño de las campañas y el análisis electoral. Diputado de la Asamblea de Madrid desde 2011, en 2017 se convirtió en el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara autonómica y portavoz adjunto del GPP en la Comisión de Estatuto. En 2019 fue nombrado portavoz del GPP en la Asamblea de Madrid. En 2018 se incorporó al Comité Ejecutivo del PP de Madrid. Madrileño de nacimiento, cursó la Enseñanza Secundaria Obligatoria en el Colegio Público Ciudad de Guadalajara y el bachillerato en el Instituto de Enseñanza Secundaria Alameda de Osuna. Estudió Gestión y Administración Pública en la Universidad Complutense y Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Madrid. Completó su trayectoria académica con un máster en Participación Ciudadana en el Estado de Derecho en la Universidad Francisco de Vitoria.