Ayuso despide a Fernández Vara: "Con él se hablaba y se llegaba a puntos de encuentro"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha despedido del ex mandatario extremeño Guillermo Fernández Vara, un líder socialista con el que "se hablaba, se discutía y se llegaba a puntos de encuentro".

"Lamento muchísimo su fallecimiento. Como ha sucedido con el presidente (Javier) Lambán, la política española pierde a un líder socialista con el que se hablaba, se discutía y se llegaba a puntos de encuentro. ¡Una pena! Un gran abrazo a todo su entorno", ha escrito en sus redes sociales.

Fernández Vara ha fallecido este domingo a los 66 años de edad, tras una larga enfermedad, según han confirmado fuentes del PSOE de la región.

Nacido en la localidad pacense de Olivenza el 6 de octubre de 1958, el exmandatario socialista, que también ostentaba el cargo de vicepresidente segundo del Senado, ha estado al frente del Ejecutivo extremeño entre los años 2007 y 2011, así como entre 2015 y 2023.