Ayuso no ve "ningún avance" en que Francia blinde el aborto: "Nuestra defensa es la vida"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dejado clara su postura frente al reciente movimiento de Francia de incorporar el derecho al aborto en su Constitución, al afirmar que no considera este paso como un avance. Durante su intervención en una mesa redonda en el Congreso del Partido Popular Europeo en Bucarest (Rumanía), Ayuso destacó que su defensa prioritaria es la de "la vida", en contraposición a lo acontecido en Francia.

Ayuso ha argumentado que independientemente de la fe de cada uno, la cultura europea está impregnada de una tradición judeocristiana que enfatiza la defensa de la vida. "Se tenga o no se tenga fe, tenemos una raíz judeocristiana que no podemos olvidar. Por eso no considero que lo que ha pasado en Francia esta semana sea ningún avance porque creo que nuestra defensa es la de la vida".

En su intervención, también ha destacado que la esencia del Partido Popular radica en su capacidad para conseguir amplias mayorías y unir a la sociedad en torno a los valores fundamentales de la Unión Europea: "la libertad y la vida".

En referencia a Madrid, la presidenta regional resaltó su carácter abierto, plural y su vibrante vida nocturna, aprovechando las declaraciones recientes sobre el horario nocturno por parte de Yolanda Díaz, que ha defendido la idea de cerrar los restaurantes más pronto en la capital madrileña. Así, ha subrayado que su enfoque va más allá de la mera gestión, defendiendo principios y valores arraigados.

La presidenta madrileña también ha mencionado otros temas que considera cruciales para los 'populares' europeos, como el abandono de las zonas rurales, el envejecimiento de la población y la soledad de los más vulnerables. Enfatizaba también la necesidad de aplicar la inteligencia artificial bajo valores determinados para que sea verdaderamente beneficiosa.