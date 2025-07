Ayuso lo tiene claro: "Los privilegios para Cataluña son una tomadura de pelo"

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido en que "los privilegios para Cataluña son una tomadura de pelo para el resto" y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de invadir competencias madrileñas. Así se ha expresado en la red social 'X' en la que avanzaban una singularidad nuclear para Cataluña, prometida a Junts y ERC. "Los privilegios para Cataluña son una tomadura de pelo para el resto de los españoles: no recibirá inmigrantes y será la única en mantener la energía nuclear", ha lamentado Ayuso. "Sánchez invade competencias de la Comunidad de Madrid, como la universidad o la autonomía fiscal, mientras da todo tipo de prebendas a Cataluña. Todo ilegal", ha condenado Díaz Ayuso. Durante la presentación del proyecto 'Milla Canal' y preguntada por los periodistas, la presidenta autonómica ha ampliado estas declaraciones y ha señalado que España va camino de "una nación paralegal" tras una fragmentación "ilegal" y "a ojos de todos", "retorciendo la Constitución y con un total atropello al Estado de derecho". "Estamos viendo también cómo algunas comunidades autónomas se nos están quitando competencias, se invade en nuestra autonomía fiscal o en las universidades y, sin embargo, dan un privilegio totalmente ilegal a Cataluña en materia de la inmigración o de la energía", ha criticado. En este sentido, se ha preguntado "cuánto daño se hace y cómo revertirlo después" ante un escenario en el que "se da y se dota" de todos los recursos "de todos los españoles" a Cataluña por los motivos "que todos sabemos".

"Revertirlo"

"El problema es cuánto daño se nos hace y cómo revertirlo después. Porque lo estamos viendo, por ejemplo, también, efectivamente, con ese viaje donde tenemos a un presidente que se erige en el líder mundial del comunismo, donde se reúne con los países que menos respetan ellos precisamente las democracias y que lo haga alguien que no respeta al Parlamento ni respeta la alternancia política y utiliza todos los fines del Estado, todos los medios del Estado, por fines políticos contra el adversario", ha indicado la presidenta. Ayuso ha afeado que Sánchez quiera "blanquear" su imagen "cada vez más perjudicada". "Eso genera un deterioro absoluto porque España se va quedando cada vez más abandonada y separada de las primeras democracias del mundo y esto compromete las inversiones, la imagen de España en el mundo y no digamos nuestra seguridad. Cada vez estamos más solos, más aislados y esto va a generar un daño tremendo", ha explicado. Sobre la deuda, ha advertido que "no puede caber en la Constitución" que la Comunidad de Madrid recaude "más de 100.000 millones de euros al año y no tenga un presupuesto que llegue a 30.000". "Por méritos propios, con el trabajo de todos los madrileños, de sus empresas y sus contribuyentes, y cuando Cataluña no recauda ni 50.000", ha recalcado. Todo ello, insiste, para "los ojos bonitos" del presidente del Gobierno, que opta por seguir con la creación de una "nación paralegal" y "mantenerse en la Moncloa". "Esa es la ruptura que por supuesto llevarán al País Vasco, a Navarra y donde haga falta porque la huida hacia adelante y la ruptura de la Constitución y la ruptura de España es lo único que a Sánchez le coloca en la siguiente pantalla. Para que Ábalos, Koldo, la mujer, todo quede atrás", ha concluido.