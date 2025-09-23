Chamartín celebra sus Fiestas de San Miguel con 5.000 pulseras antisumisión química

El distrito de Chamartín celebrará sus Fiestas de San Miguel del 25 al 28 de septiembre con un cartel que incluye las actuaciones de artistas como Paula Mattheus, Polo Nández, Momo Cortés y DJ Pulpo, junto a un programa que fomenta la inclusión y la seguridad, con medidas como pulseras antisumisión química y 'horas silenciosas'.

El pregón, que dará inicio a las fiestas el jueves 25 a las 20:00 horas, correrá a cargo de Sergio Domínguez, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, que celebra el 175 aniversario de la profesión, indica en una nota de prensa el Consistorio.

La concejala-presidenta del distrito, Yolanda Estrada, ha definido la escuela como "un motor de conocimiento, investigación e innovación y un referente académico y humano que, desde Chamartín, proyecta su excelencia a nivel nacional e internacional desde hace casi 120 años".

El programa musical en el parque de Berlín contará con el Tributo a Queen de Momo Cortés (jueves 25), la actuación del cantante y compositor Polo Nández seguida de DJ Pulpo (viernes 26), y el concierto de la cantautora de indie-pop Paula Mattheus (sábado 27).

Despedirán las fiestas el pop flamenco de Sabor de Ventas, colectivo madrileño que fusiona rumba y música latina con versiones de Estopa, Bad Bunny y Ketama, y el concierto del grupo Índica, con versiones de pop rock.

En su apuesta por unas fiestas seguras e inclusivas, la Junta Municipal repartirá 5.000 pulseras antisumisión química, dotadas de sensores que permiten detectar la presencia de múltiples tipos de drogas en la bebida, y ampliará la "hora sin ruido" a dos "horas silenciosas" el domingo por la tarde (de 16:30 a 18:30) , en beneficio de personas con sensibilidad sensorial y Trastorno del Espectro Autista.

Según Estrada, se busca "conciliar el derecho al descanso de vecinos con el derecho a disfrutar de las fiestas patronales de Chamartín", por lo que el cierre de casetas y atracciones coincidirá con el final del servicio de Metro. Además, los comercios locales repartirán más de un millar de invitaciones para las atracciones.

La programación se completa con actividades familiares, como espectáculos de magia y circo, una fiesta de la espuma y un 'escape room' ambientado en un laboratorio científico, además de torneos deportivos nocturnos.

El domingo se celebrará el tradicional Concurso de Pintura Rápida, además de actividades como un 'flash mob', la actuación de jotas de la Casa de Aragón en Madrid y la misa mayor en honor al patrón del distrito en la parroquia de San Miguel de Chamartín.