Estreno
“Conversaciones al Dente”: un videopodcast para descubrir la cara más íntima de personajes conocidos
El primer capítulo, ya disponible con Manuela Carmena, aborda la vida después de la política, las apps de citas, recetas de cocina y decepciones políticas
Hoy se estrena Conversaciones al Dente, el nuevo videopodcast creado por las periodistas Beatriz Pascual y Marina Cartagena, que arranca con una invitada de excepción:Manuela Carmena.
Con un tono cercano y distendido, el programa busca mostrar la faceta más desconocida de personajes del mundo de la política, la cultura, el deporte, la música y el entretenimiento.
La particularidad del formato está en su punto de partida: la gastronomía. Cada episodio comienza con una misma pregunta: “¿Cuál ha sido tu peor experiencia gastronómica?”. A partir de ahí, la charla se abre paso hacia recuerdos, vivencias y aspectos personales de cada invitado, creando la atmósfera de una sobremesa entre amigos.
Además, cada episodio se graba en escenarios distintos, escogidos en función del invitado. Este planteamiento aporta un valor diferencial pero también un reto técnico: cada localización exige un esfuerzo añadido en cámara, iluminación y sonido. “Queríamos alejarnos de la idea de grabar siempre en el mismo estudio o espacio. Para nosotras era importante que cada invitado se sintiera cómodo en un lugar que, de alguna manera, lo representara”, explica Beatriz.
El origen de su complicidad
Beatriz y Marina se conocieron trabajando en el periódico La Razón, pero no se hicieron amigas hasta que compartieron un cocido en el mítico restaurante Lhardy. “Nos conocíamos pero no éramos amigas. Ese día descubrimos que teníamos muchas cosas en común y comenzó una amistad que ha llegado hasta día de hoy”, recuerdan.
Fue Marina quien puso voz al sueño de hacer un podcast: “Siempre había querido probar este formato, pero no me imaginaba haciéndolo sin Bea. También tuvo que ver mucho la gente que nos rodea, que nos decía que transmitíamos buena energía juntas, y un día pensamos: ¿y si la llevamos a un proyecto propio?”.
Aunque su deseo inicial era contar historias de personas anónimas, apostaron por un formato con rostros conocidos. “Nos apetecía salir de la rutina, divertirnos, aprender y ofrecer conversaciones distintas. Nuestro único objetivo es crecer y disfrutar del periodismo de otra manera”, afirma Bea.
Cada 15 días, una sobremesa nueva
Conversaciones al Dente se publicará en todas las plataformas de audio y vídeo –Podimo, Spotify, YouTube, Apple Podcast e Ivoox- cada 15 días, con invitados de perfiles diversos y escenarios distintos. El objetivo es claro: hacer sentir al público que comparte una sobremesa con el protagonista, descubriendo esa cara inédita que rara vez muestran en los medios.
