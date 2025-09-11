Ayuso anuncia 50 medidas con rebajas fiscales, más vivienda protegida, inversión en sanidad y nuevas infraestructuras

En el Debate del Estado de la Región, Isabel Díaz Ayuso desgranó 50 medidas que marcan su hoja de ruta política para los próximos años. Un paquete que combina rebajas fiscales, proyectos de vivienda, inversiones en sanidad, impulso a la innovación, protección del medio ambiente y mejoras en transporte y servicios públicos. Estas son las propuestas, ordenadas por grandes áreas de actuación:

Economía, empleo y fiscalidad

Nueva Ley de Apoyo a la Empresa Familiar con deducciones fiscales y ayudas a la sucesión y modernización.

Rebaja fiscal de hasta 400 euros para jóvenes que estudian y trabajan.

Rebaja de impuestos para locales comerciales, hostelería y servicios con más de 50 años de actividad.

Ampliación de la Tarifa Cero para emprendedores sénior.

Nuevo Plan Reactívate 90 días para parados de más de 45 años.

Creación de Distritos Industriales especializados para reforzar el liderazgo económico de Madrid.

Programa Historias con Vida para revitalizar el turismo rural.

Nuevo Plan de Atracción de Congresos Profesionales de Alto Valor Estratégico.

Vivienda y urbanismo

Plan de Choque para la Vivienda 2026/27 con nueva Ley del Suelo para ampliar vivienda protegida con menos trámites.

Primer piso público para atender a menores embarazadas sin apoyo familiar.

Medio ambiente y energía

Plan de conservación de bosques con 44 medidas para prevenir incendios.

Declaración de 2026 como Año del Medio Ambiente.

Canal de Isabel II invertirá 400 millones en gestión del agua, incluyendo un Centro de Excelencia en Pinto.

Plan de Protección del Paisaje para regular plantas fotovoltaicas y proteger agricultura.

Nuevo Decreto que reducirá en dos años la tramitación de instalaciones de alta tensión en infraestructuras críticas.

Declaración de la trashumancia como Bien de Interés Cultural Inmaterial.

Nueva estrategia de investigación en energía nuclear a través del IMDEA Energía.

Sanidad y salud pública

Ampliación del Hospital Isabel Zendal en 2026 con un Centro de Neurorrehabilitación Funcional.

Cribado neonatal en todas las maternidades para detectar cardiopatías congénitas críticas.

Programa de salud para mujeres en todas las etapas de la vida, con foco en la menopausia.

Programa Salud Senior para mayores de 70 años.

Banco de Voz para pacientes con ELA.

Plan de Preparación y Respuesta ante futuras amenazas de salud pública.

Centro de Excelencia de Enfermedades Endocrinológicas y Metabólicas en el Hospital Ramón y Cajal.

Centro Diagnóstico de Alta Resolución para resonancias, TAC, mamografías y analíticas en una sola visita.

Centro Regional de Producción de Terapias Avanzadas.

Tarjeta Sanitaria Virtual con seguimiento médico de recién nacidos.

Educación, ciencia y juventud

Plan de Rescate de Matemáticas en colegios e institutos.

Estreno del instituto de FP Antonio Palacios en Puente de Vallecas, especializado en Obra Civil.

Nuevo campus universitario en San Sebastián de los Reyes enfocado en STEM.

Programa para mejorar la formación e investigación en energía nuclear.

Políticas sociales y dependencia

Licitación en 2026 de la mitad de las 40 residencias y 40 centros de día para mayores y dependientes.

Incremento del 33% en valoraciones de discapacidad hasta superar las 80.000 anuales.

Nuevo centro especializado para menores expuestos a pornografía y violencia juvenil.

Cultura y deporte

Plan Estratégico Audiovisual 2025-2028 con el doble de ayudas a largometrajes.

Inauguración en 2026 del Museo del Valle de los Neandertales en Pinilla del Valle.

Nueva sede del Museo Picasso-Colección Eugenio Arias en Buitrago de Lozoya.

Programa para acercar el cine a mayores y jóvenes en municipios sin salas.

Nuevo bibliobús adaptado para residencias y hospitales.

Programa Objetivo Los Ángeles 2028 para apoyo a deportistas olímpicos.

Declaración de 2026 como Año del Motor con la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid.

Innovación, digitalización y administración

Programa eficiencIA para que los trámites ciudadanos se realicen en menos de cinco minutos.

Creación del Centro Regional de Operaciones de Ciberseguridad.

Nueva Línea Abierta por la Eficiencia para mejorar la gestión de los servicios públicos con propuestas de empleados.

Infraestructuras, transporte y justicia

Reapertura total de la Línea 7B de Metro en noviembre.

Inicio en 2026 de las obras del primer intercambiador comarcal en Alcalá de Henares.

Primer autobús autónomo a demanda en polígonos industriales.

Creación del Centro de Innovación y Tecnología en Carreteras.

Inicio en próximas semanas de las obras de la Ciudad de la Justicia.

Primer Plan de Carreteras Rurales con 48 millones de inversión.

Madrid será la primera CCAA con cajero automático en todos los municipios.