Cuenta atrás para la Navidad en Madrid

El árbol de Navidad más popular de Nueva York, y que atrae a miles de visitantes cada año, llegó este pasado sábado al Rockefeller Center, para ser decorado y estará listo para la multitudinaria ceremonia del encendido de luces, el próximo 3 de diciembre... En Madrid, estos asuntos van más rápido. A la vista está si uno se pasea por la capital. Crecen por doquier los árboles de Navidad. Y el de la Puerta del Sol, sin duda, atrae todas las miradas. Como hará cuando esté completamente listo. Y, sin embargo, en plenos prolegómenos, también

Durante todas las fiestas de Navidad -del 22 de noviembre al 6 de enero, día de Reyes, en la Navidad 2025-2026-, luces de todos los colores inundarán la ciudad. Calles, plazas y edificios están iluminados con millones de lámparas que cumplen con los más estrictos requisitos de respeto al medio ambiente y eficiencia energética, iluminando más pero consumiendo menos. Madrid puede presumir de tener muchas fiestas con las que alegrar sus calles y recibir a la gente que viene a visitarnos, pero pocas son las que contagian tantas zonas de Madrid como la llegada de la Navidad.

Por segundo año consecutivo, el alumbrado contará con luces diseñadas por niños de primero y segundo de primaria que se presentaron al concurso escolar de dibujo convocado por el Ayuntamiento, un certamen cuyas propuestas ganadoras están ya siendo transformadas en luces de Navidad. Además, como en años anteriores, se contará con propuestas de diseñadores y especialistas de reconocido prestigio a los que se sumarán nuevas incorporaciones gracias al convenio entre el Consistorio y la Asociación Creadores de Moda de España (ACME).

En total, las calles de la capital se engalanarán con 126 cerezos y 7134 cadenetas, que suman una longitud de 157 kilómetros, el equivalente a ir de Madrid a Toledo y volver. Todo con una tonalidad cálida y familiar. A ellos se sumarán 13 grandes abetos luminosos, además de otros motivos típicamente navideños.