Madrid: reabre al trafico el puente de la M-40 que conecta con Sanchinarro

Este lunes ha reabierto al tráfico el puente de la M-40 que conecta esta carretera con Sanchinarro. Los trabajos comenzaron el sábado por la mañana y tenían como objetivo renovar el tablero del paso superior de acceso a la vía desde ese barrio, a la altura del kilómetro 1,85.

Para evitar el corte en M-40 por estas obras, Tráfico estableció un desvío obligatorio a los vehículos que circulasen tanto en sentido Creciente (anillo interior) como en sentido Decreciente (anillo exterior) de la M-40 para eludir la zona de obras.

También en la M-40, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible llevó a cabo en la madrugada del jueves 6 al viernes 7 un simulacro de incendio en el túnel de calzadas superpuestas del kilómetro 49 de la M-40, en Madrid.

Dicho simulacro obligó a cortes de tráfico entre las 23 horas del jueves y las 5:30 horas del viernes.