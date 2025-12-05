Los destinos más baratos para volar este Puente desde Madrid

Todavía hay una oportunidad para los que no son de planificar sus viajes. Y es que aún hay vuelos para este Puente de la Constitución y la Inmaculada que permiten viajar a destinos interesantes y a precios ajustados, con regreso el próximo lunes.

En los comparadores de vuelos de Internet aparecen opciones habituales en estos rankings, por su cercanía, como Francia o Marruecos. Pero también sorprende ver entre los más asequibles destinos más lejanos como Turquía, posiblemente incluso demasiado alejados para solo tres noches. Y es que este año, esta festividad obliga a elegir destinos vecinos, mientras que otros años, cuando caen ambas fiestas en día laborable, permite agrupar hasta cinco días de turismo.

A las opciones más económicas, como Burdeos, Casablanca o Estambul, les siguen otras como Génova, Birmingham o Varsovia.

La movilidad que espera Barajas

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas prevé operar un total de 4.610 vuelos en este puente de la Constitución-Inmaculada Concepción, entre este viernes día 5 y el 8 de diciembre, según los datos facilitados a Europa Press por el gestor aeroportuario. Esta cifra supone 225 movimientos previstos más, un 5,13%, que en la misma festividad de 2024, cuando el puente se prolongó desde el jueves día 5 de diciembre hasta el domingo día 8. En esta ocasión, la jornada de este viernes es la que registra mayor número de vuelos previstos, con 1.219 operaciones. Le siguen el lunes día 8, Día de la Inmaculada Concepción, con 1.175. Según los datos facilitados por Aena, el sábado día 6, Día de la Constitución, es la jornada con menos operaciones previstas, un total de 1.055, por delante del domingo día 7, cuando se esperan 1.161 movimientos.