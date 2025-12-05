Sol defiende que la evolución de las listas de espera en el Hospital de Torrejón este año «ha sido satisfactoria»

Ante las informaciones publicadas en estos días sobre el Hospital de Torrejón, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha emitido un comunicado en el que informa de que «independientemente de las manifestaciones realizadas por el exconsejero delegado del grupo empresarial, que merecen nuestro total y absoluto rechazo». Y una vez analizados los datos asistenciales del propio centro, la Consejería puede evalúa que «actualmente las cifras de lista de espera están en la media o por debajo de ella en todas las categorías».

De esta forma, apunta que «en consultas, el Hospital de Torrejón registra una demora media de 32 días frente a 60 días de la media de los hospitales de su categoría (nivel 2)». Mientras, «en quirúrgica, registra una demora media de 48 días frente a los 42 del resto». Del mismo modo, «en pruebas diagnósticas, tiene una media de 3 días frente a los 57 de media de todos los hospitales». Para la Consejería esto significa que «la evolución de los tiempos de espera a lo largo de este año ha sido satisfactoria. Las tres listas de espera demuestran una tendencia de mejora sostenida».

Por su parte, este hospital ha incrementado su plantilla en el último año un 2,8%, pasando del 1.168 a 1.201 profesionales; mientras que la actividad asistencial también ha aumentado. Según asegura el comunicado, todos los años la Consejería de Sanidad realiza controles continuos: auditorías de actividad asistencial, de evaluación de calidad y seguridad; y de gestión económica. «En ninguna de ellas -alrededor de 40 en el ejercicio presente-, se ha detectado las irregularidades denunciadas», afirman con contundencia.

Tal y como reza el comunicado, «estos controles se han intensificado en esta semana nada más tener conocimiento de la conversación grabada -actualmente hay dos equipos recabando información-». Durante el día de hoy, la Dirección General de Inspección se encuentra en el centro para seguir estudiando el asunto y, en concreto, se recabará información con los profesionales sanitarios sobre el uso del material quirúrgico. El índice de satisfacción del Hospital de Torrejón, según la encuesta de satisfacción de los pacientes recogida por el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), es de 8,5.