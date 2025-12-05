Moncloa convierte el Día de la Constitución un acto contra el modelo universitario de Ayuso

Moncloa ha sacado la bandera de la defensa de la universidad pública y la agitado con fuerza. Lo ha hecho durante un acto de conmemoración del 47 aniversario de la Constitución española cargado de simbolismo en el que ha habido una representación teatral, se han exhibido murales de distintos municipios que han festejado los 50 años en libertad tras el franquismo, se ha cantado la mítica canción de Víctor Manuel “España, camisa blanca de mi esperanza” y hasta el “libertad sin ira”, del grupo Jarcha, que se convirtió en uno de los himnos oficiales de la Transición española.

El acto se celebró en una de las sedes de la UNED desde donde se han ido lanzando dardos contra el Ejecutivo autonómico en un momento crítico, en el que el Gobierno de Díaz Ayuso negocia con los rectores de las universidades públicas un nuevo sistema de financiación después de que alertaran de la situación de “riesgo” en la que se encontraban riesgo (una negociación que está a punto de llegar a buen puerto) y de la huelga universitaria de los últimas semanas.

El acto comenzó con una performance del grupo Rueda de Teatro Social, que recreó una asamblea universitaria en 1976 en la que se alentaba la lucha obrera, el aborto libre y gratuito, libertad para las mujeres, colegios mixto, un divorcio que no discrimine a la mujer e instaba a rebelarse contra la censura y el miedo. Eso ya hizo entrar en materia a los asistentes para hacerse una idea de los logros conseguidos desde ese momento hasta la actualidad.

Después el delegado del Gobierno, Francisco Martín, fue enfocando su discurso en el modelo universitario madrileño para alertar de que “la universidad pública, y muy en particular la madrileña, se enfrenta hoy a amenazas reales, como una financiación asfixiante. Estas amenazas son ataques directos al modelo constitucional que protege la libertad académica. La universidad se enfrenta a amenazas reales, como las pseudouniversidades privadas, que son ataque directo al modelo constitucional”, dijo. Fue más allá: “Nadie puede hacer de la educación superior un mercado en lugar de un derecho. Defender la universidad pública es defender la Constitución”, dijo con contundencia frente a la proliferación de universidades públicas en Madrid.

Habló de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, como el “kilómetro cero de la represión y las torturas”, frente a los que han cuestionado la elección de las Escuelas Pías para el acto de Moncloa por su carga histórica como lugar bombardeado en la Guerra Civil.

También cargó contra las políticas de vivienda del Gobierno autonómico pero, sobre todo, contra su “falta de lealtad institucional” , dijo sin citarlo expresamente.

“Algunos consensos se están rompiendo desde un lado concreto (…) La celebración de este aniversario era un símbolo de lealtad institucional hasta que alguien decidió que no fuera hace dos años”, sentenció.