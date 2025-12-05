El 85% de los madrileños están interesados en conocer las navidades de otros municipios de la región

La Comunidad de Madrid se consolida como un destino atractivo para los propios madrileños durante la Navidad y la temporada de otoño-invierno, con especial interés en la gastronomía y la naturaleza Así se recoge un informe de la consultora ReiniziaT para la Federación Madrileña de Agencias de Viajes, con el apoyo del Ejecutivo autonómico, que revela que nueve de cada diez residentes (85,8%) muestran interés por visitar la región en estas fechas, según recoge el Gobierno regional en un comunicado.

Las escapadas a los destinos Patrimonio de la Humanidad, la gastronomía y el turismo activo y de naturaleza encabezan las preferencias. Les siguen las Villas de Madrid, la capital, el alumbrado y el turismo rural, además del familiar y el enoturismo. Por segmentos de edad, quienes más optan por realizar escapadas dentro de la región son las personas de 45 a 64 años (89,1%), seguidas del grupo de entre 30 y 44 años (86,7%) y de los más jóvenes de 18 a 29 años (83,8%). Los mayores de 64 años son los que muestran menor interés (80,8%).

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha destacado que la amplia oferta de actividades culturales y de ocio que ofrece la Comunidad de Madrid, junto con su legado patrimonial y riqueza gastronómica, "hacen que cada vez sea una opción más atractiva por los madrileños y residentes a la hora de planificar sus vacaciones y tiempo libre". "Ese era precisamente uno de los objetivos de la Estrategia de Turismo puesta en marcha por el Gobierno regional", ha añadido. Asimismo, los madrileños estarían dispuestos a pernoctar para realizar turismo rural (67,6%) o turismo activo y de naturaleza (53,7%), mientras que para disfrutar de la gastronomía o el alumbrado navideño se consideran más adecuadas para realizar en una sola jornada.