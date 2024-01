Diez sitios en los que refugiarse del frío

Si está leyendo estas líneas y anda planeado un fin de semana gastronómico, corra y reserve esta noche en Lalopez (lalopezbar.es). Sergio Mayor rinde homenaje a San Sebastián, con motivo de la emblemática Tamborrada, en una de las barras más apetecibles de Madrid. Y lo hace con un sugerente menú, que inicia con su maravillosa ensaladilla rusa para continuar con la croqueta de taco de chistorra y con la gilda doble de arenque, que antecede al tomate confitado. Como platos fuertes, merluza en salsa verde o chuletón para armonizar con grandes vinos seleccionados. Recuerden, a medianoche comienzan a sonar los tambores.

Seguro que conoce los beneficios del açaí, de los que llevamos tiempo hablando. Así que, ¿qué le parece comenzar el sábado ante un desayuno saludable y energético?: «Es una fruta que nace en el interior de la Amazonía. Una pequeña baya que se encuentra en las palmeras Euterpe Oleracea de la selva tropical, que llegan a alcanzar los veinte metros de altura. Es el sustento de los indios, que lo toman disuelto en agua durante todo el día o como fruta», nos explica Silene Da Rocha, quien, como hija de agricultores brasileños del estado del Paraná, la consume desde hace años al poseer propiedades nutritivas y aportar energía. De ahí que en Amasa (amasa.es) ofrezca un bowl de açai, que emulsiona con medio plátano, un poco de agua y leche vegetal. Añade granola, plátano y fresas o frutos rojos: «Es super energético y está lleno de antioxidantes», asegura, al tiempo que nos recuerda que es posible comenzar el día disfrutándolo tanto en la tienda, situada en el 14 de Augusto Figueroa, como en los locales de Las Rozas y de Majadahonda.

Seguimos, porque, ya saben, el aperitivo es sagrado. ¿Qué les parece compartir una de boquerones en adobo, otra de gambas a la gabardina y, por supuesto, otra de bravas en La Tierruca (Ortega y Gasset, 53)? Asimismo, hemos descubierto las ensaladas de Greta (gretasaladbar.com) y no dejamos de recomendarlo para ese almuerzo en el que uno no se quiere pasar de la raya. Nosotros optamos por La «Lord of The Wings» (mézclum, kale, pollo al horno, tomate Cherry, encurtido de apio, zanahoria, queso azul, cilantro, crutones de za’atar, aderezo cesar y vinagre. En Arzábal, Álvaro Castellanos e Iván Morales ya han recibido los primeros calçots para saborear con la imprescindible salsa romescu.

Asimismo, nos hemos propuesto rendir tributo a la merienda, así que si es de los que no se privan de este buen hábito, sepan que Oriol Balaguer, quien recuperó La Duquesita, ha incorporado la tarta tiramisú con dados de gelatina de amareto, además de los «plumcakes» de gianduja y el de pistacho con compota de frambuesa. ¿Os gusta el hojaldre? Si es así, sabréis que hace ya dos años que Estela Gutiérrez abrió Estela Hojaldre (estelahokaldre.es) en el barrio de Las Letras, de donde es imposible salir sin la empanada de tomate cherry con queso feta y albahaca, con la de morcilla con pera o con la de foie con cebolla caramelizada. Y, por supuesto, con el imprescindible milhojas de mantequilla y con el pan hojaldrado.

El cocido del domingo

Hemos vuelto a Il Tavolo Verde (iltavoloverde.com) para caer en la misma tentación: la tarta de zanahoria. ¿El brunch? El de Zíngara (zingaramadrid.com), el vegetariano con alma gitana propiedad de Mercedes Caamaño y Agustín Patrizio. La idea es escoger tres platos por 37 euros, entre ellos, el pan naam de coco con aguacate tatemado, el tahini de hierbas y frutos secos o su shakshuka, que es un huevo poché con queso feta, yogurt y pan parata. Por último, otra opción es reservar en Casa Felisa (casafelisamadrid.com)y reunirse alrededor del cocido madrileño, que Antonio del Álamo preparará en tres vuelcos.

China Taste

Comienza el Año Chino Cedida

El miércoles comienza China Taste, con motivo del Año Nuevo Chino, que se celebra el 10 de febrero. Participan 17 espacios, entre ellos, Bao Li, El Buda Feliz 1974, El Bund, China Crown, Dim Sum Market, Hutong, Kököchin, Kzen, Lelong Asian Club y Le Petit Dimsum, así que vaya reservando.