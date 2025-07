Alcalá de Henares lo tiene claro: exige el cierre del centro de inmigrantes y reprueba al delegado del Gobierno

El Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha aprobado este martes -con los votos de PP y Vox- solicitar al Gobierno de España el cierre del Centro de Atención, Emergencia y Derivación (CAED) instalado en el acuartelamiento Primo de Rivera de la ciudad complutense en el año 2023. Durante el debate de este punto en el orden del día, presentado por el Grupo Municipal Popular, también se ha hecho efectiva la reprobación del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, a través de una enmienda de adición propuesta por el propio PP, también con los votos a favor de los grupos que conforman el Gobierno local, PP y Vox. "Un delegado que no ha explicado nada, no ha avisado a Alcalá, no ha respondido nada. Cuando ha hablado ha sido desde la cobardía institucional y el enfrentamiento con la alcaldesa y con los vecinos de Alcalá. Francisco Martín ha sido y es un delegado ausente, servil y negligente", ha expuesto el tercer teniente de alcaldesa y portavoz del grupo de Gobierno, Gustavo Severien. Igualmente, el texto aprobado recoge solicitar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones un informe sobre el número total de personas acogidas, así como "protocolos de seguridad, atención jurídica y coordinación institucional aplicados". También incluye reclamar al Gobierno una "compensación" por el "sobrecoste social, económico y de seguridad" que supone el CAED para la ciudad. Esta votación se produce después de la violación que sufrió una joven en las inmediaciones del CAED el pasado 28 de mayo, cometida presuntamente por un usuario del centro, en prisión provisional comunicada y sin fianza. Tras este suceso, se han producido varias concentraciones --no autorizadas por la Delegación-- en las inmediaciones del centro de acogida. La sesión ha contado con la asistencia del secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano. Además, también han acudido como público otros asistentes que han mostrado pancartas en apoyo a los usuarios del centro, con mensajes como "cierre al odio" o "no al racismo".

"No es racismo, es sentido común"

Precisamente, uno de los momentos que ha generado más tensión durante el Pleno ha sido tras una intervención de la alcaldesa, Judith Piquet, en la que ha rechazado las acusaciones de racismo y ha defendido que su postura (en cuanto a la petición del cierre del CAED) responde al "sentido común". Durante su exposición, la regidora alcalaína ha acusado al portavoz municipal del PSOE de "mentir a los vecinos" en relación al centro de acogida, donde, según Piquet, los usuarios "viven, comen y duermen hacinados en carpas" en unas instalaciones "diseñadas para 600 personas" y que, actualmente, "alberga cerca de 1.700 inmigrantes". Igualmente, la alcaldesa ha hecho referencia al episodio "salvaje" vivido el pasado mes de mayo en el que una joven sufrió una violación en las inmediaciones del CAED, subrayando que le hubiera gustado "no haber llevado razón" en cuanto a que los inmigrantes iban a traer "inseguridad" al municipio. "No es racismo, no es odio, como veo en estos carteles. Es sentido común", ha subrayado, insistiendo en que su objetivo es "defender la convivencia, la seguridad y el bienestar de los alcalaínos". Tras ello, varias personas del público han increpado a la regidora. Por ello, Piquet ha acusado a algunos asistentes de "reventar un Pleno democrático" y de practicar un "fascismo" que, según ella, no representa los valores de convivencia. "No me van a callar", ha manifestado. "Voy a seguir defendiendo a mis vecinos de Alcalá de Henares para el cierre del centro de inmigrantes, les guste o no les guste", ha zanjado la regidora.