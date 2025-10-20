La emblemática Galería Canalejas de Madrid cambia de manos

El mercado inmobiliario de la capital es cambiante. Unos movimientos que alcanzan a las grandes promociones de barrios como el Cañaveral o Los Ahijones o a lugares señeros de la historia madrileño... A este último obedece la operación de OHLA y el grupo Mohari Hospitality, controlado por el empresario de origen israelí Mark Scheinberg, fundador de Poker Stars. Han alcanzado un principio de acuerdo para repartirse el Complejo Canalejas, ubicado cerca de la Puerta del Sol de Madrid, según ha anunciado la constructora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, OHLA, que ha asegurado que el acuerdo es positivo para ambas partes, mantendrá la propiedad de la Galería Canalejas así como el aparcamiento principal, mientras que Mohari se quedará con el hotel Four Seasons y el local comercial ocupado por Hermès y su aparcamiento asociado.

El proyecto Complejo Canalejas comprendió la rehabilitación de siete edificios históricos contiguos situados en el centro de la ciudad de Madrid, en un complejo con un nuevo hotel operado por Four Seasons, 22 residencias privadas con servicios del hotel, una galería comercial de aproximadamente 9.000 metros cuadrados, un parking subterráneo de aproximadamente 400 plazas y una oficina comercial de uso bancario.

El acuerdo con Mohari, que pone fin a varios años de disputas entre ambos grupos, incluye la redistribución de la deuda actual asociada al Complejo Canalejas, de la que corresponderá un tercio para los activos asignados a OHLA.

La constructora ha señalado que esta operación se enmarca en el proceso de reorganización de activos de ambas compañías y contribuirá "decisivamente" a mejorar la gestión de las distintas áreas que conforman el Complejo.

"Esta división estratégica de activos permite a OHLA y Mohari centrarse en sus respectivas áreas de especialización, maximizando la creación de valor y mejorando la experiencia de clientes y visitantes. Desde el inicio de su colaboración, ambas compañías han demostrado un compromiso compartido con la excelencia, el respeto mutuo y una cooperación exitosa, contribuyendo a consolidar la posición de Madrid como mercado de referencia en el ámbito del lujo hotelero y comercial", ha subrayado OHLA en un comunicado.

La operación está sujeta a la negociación de la documentación definitiva y a la obtención de las autorizaciones de terceros que resulten pertinentes, según ha precisado OHLA, que estima que el cierre de la transacción tenga lugar antes del próximo 31 de enero.

"Tanto OHLA como Mohari confían en el crecimiento sostenido de Madrid como destino de primer nivel para el turismo y el comercio de alta gama, y mantienen su compromiso con la innovación, la calidad y el desarrollo sostenible en el mercado. Ambas partes seguirán colaborando para garantizar que el Centro Canalejas continúe siendo uno de los activos emblemáticos de la ciudad", ha remarcado el grupo de infraestructuras.

En febrero de 2017, Mohari -tras ser seleccionada por OHL Desarrollos (OHLD), filial del Grupo OHL, y Grupo Villar Mir (GVM) en un proceso competitivo de venta- adquirió una participación del 50% por el Centro Canalejas, sociedad propietaria del llamado Complejo Canalejas, en una operación valorada en 225 millones de euros.

Mohari Hospitality, sociedad controlada por Mark Scheinberg, fundador de Poker Stars, y OHLA mantenían diferencias en la interpretación del contrato por el Centro Canalejas Madrid.

El contrato firmado entre los accionistas contemplaba la posibilidad de llevar a cabo un arbitraje en el caso de que no hubiera entendimiento entre los socios.

La compañía Mohari Limited es propiedad al 100% de Mark Scheinberg, empresario e inversor de origen israelí. Este empresario fundó en 2001 la compañía Poker Stars, que se convirtió en la mayor empresa de póker 'online' del mundo, operando en más de 100 países.

Tras la venta de la misma en el año 2014, Scheinberg centró sus inversiones en el sector inmobiliario.