La picaresca toma asiento en la huelga universitaria de Madrid

La polémica está servida. Y el oportunismo también. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha censurado la huelga universitaria convocada para este miércoles y jueves -que denuncia la "infrafinanciación" que sufren los seis centros públicos de la región- y ha planteado protestar contra el cupo catalán, por el que las universidades "dejarán de ingresas 170 millones de euros cada año".

"Nadie está más comprometido con la mejora de la calidad y la financiación de las universidades públicas que el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Este compromiso lo demostramos con hechos, no con pancartas ni soflamas", ha defendido el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Sin embargo, desde el otro lado, algunos han decidido dar un paso más. Y traspasar varias barreras éticas y educativas. Han decidido hacer de la ideología un criterio de puntuación. Y arrimar el ascua a su sardina... económica. Entre lo acontecido estos días, más allá de los encierros y protestas en varias facultades de las universidades madrileñas, aparecen "datos" como este, en el que se abre una ventana al aprobado si se "participa" de manera activa en la protesta. Aseguran que está colgado en el campus virtual de Económicas de la UCM. Muchos esperan que esto sea un bulo. De ser verdad, hablaría muy mal de ese entorno formativo.