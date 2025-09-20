Estas son las firmas que competirán mañana en la Fashion Week a mejor diseñador

Nueve firmas competirán este domingo por el galardón al mejor diseñador novel, el certamen Mercedes-Benz Fashion Talent, que ofrecerá al ganador la oportunidad de presentar su colección en Mercedes-Benz Prague Fashion Week, abriéndole paso a la escena internacional. En el cierre de la 40ª edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid este domingo, se celebrará una nueva entrega de Mercedes-Benz Fashion Talent. SLV FRR, Antonio del Canto, Dimoni Studio, Skinsfromtheinsideofmymouth, Antonio Acuario, Asier Quintana, Emeerree, Studio Cumbre y Guillermo Décimo presentarán sus colecciones en la pasarela EGO, compitiendo por un premio que, desde su creación, "ha marcado un antes y un después en la moda nacional". El ganador viajará a la República Checa para presentar su propuesta en la Mercedes-Benz Prague Fashion Week, reafirmando el carácter internacional del certamen, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

Un jurado será el encargado de decidir al ganador de la 26ª edición. Entre sus miembros destacan Valeria Mazza, modelo, empresaria y presentadora; Baro Lucas, director creativo de Baro Lucas; Ana García-Siñeriz, global director de Vogue College of Fashion; Arturo Argüelles, estilista de moda; Patricia Sancho Ortega, Board Director Strategic Advisor y Asier Labarga, director de MBFWMadrid. Desde hace más de una década, Mercedes-Benz Fashion Talent se ha consolidado como un trampolín para dar voz y visibilidad a las nuevas generaciones de diseñadores, reafirmando "el compromiso con la creatividad, la innovación y la proyección internacional de la moda española". A lo largo de 26 ediciones, este galardón ha sido decisivo en la trayectoria de referentes actuales de sector como Pepa Salazar, Ernesto Naranjo, JCPajares, Dominnico o Outsiders Division.

En su 26ª edición, el premio vuelve a situar en primer plano la creatividad y el talento de las firmas noveles que marcarán el futuro de la moda española. El ganador de este año se sumará a la estela de nombres que ya marcan el pulso de la vanguardia creativa. El premio contará en esta edición con un jurado de profesionales que representan distintas áreas de la moda y la comunicación. Al frente se sitúa Valeria Mazza, modelo internacional, empresaria y presentadora y embajadora de la moda a nivel global. Junto a ella estarán Baro Lucas, director creativo de Baro Lucas y una de las voces consolidadas del diseño nacional; Ana García-Siñeriz, directora global de Vogue College of Fashion; Arturo Argüelles, estilista de moda y Patricia Sancho Ortega, Board Director Strategic Advisor, además de CEO & Fundadora Atenea Consultancy y Asier Labarga, director de MBFWMadrid, para analizar las propuestas de los nueve participantes, valorando "tanto la calidad creativa como el potencial de cada firma para proyectarse en la escena nacional e internacional".

También llegará a Madrid el creador checo Ales Hnátek, que presentará su colección 'Wardrobe 3'. La esencia de su trabajo se construye sobre la tradición, la artesanía y la sostenibilidad consciente, con piezas confeccionadas a partir de textiles recuperados de talleres artesanales y tapicerías antiguas. Con su presencia en MBFWMadrid, Hnátek refuerza la dimensión internacional del premio y consolida este puente creativo entre España y la República Checa, reafirmando el papel de Mercedes-Benz Fashion Talent como motor de intercambio cultural. Tras el desfile de Ales Hnátek, será el turno de la ceremonia de entrega del Mercedes-Benz Fashion Talent, en la que se desvelará el nombre de la firma que se alzará con el premio en esta 26ª edición.