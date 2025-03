Fallece Jesús Santos, segundo teniente de la alcaldesa de Alcorcón

El teniente de alcaldesa, y portavoz de Ganar Alcorcón, Jesús Santos Gimeno, "se despide dejando huella en la ciudad y en el mundo de la política", han destacado desde su partido tras comunicar su fallecimiento este domingo a causa del cáncer contra el que luchaba desde el pasado septiembre. "Como una persona que predicó con el ejemplo, siempre movido por una máxima: tener un Alcorcón del que nos sintamos orgullosas y orgullosos", han subrayado, señalando que su lucha personal la hizo en compañía y que contó "con el cariño especialmente de sus familiares, pero también de amistades, vecinos, gente cercana y multitud de personas de innumerables ámbitos que le apoyaron en todo momento". De igual modo desde Ganar Alcorcón ponen en valor "su forma cercana de hacer política" y aseguran que, como "municipalista convencido, siempre lo hizo centrado en la ciudad por la que lo dio todo: Alcorcón". El Ayuntamiento celebrará el miércoles a las 12 horas en el Centro Cívico Los Pinos un Pleno Extraordinario para nombrar a Jesús Santos concejal honorario y al que podrán asistir todos los vecinos que lo deseen. Además, se decretarán tres días de luto oficial, las banderas lucirán a media asta y se suspende la agenda institucional.

Varias han sido las personalidades políticas que han trasladado sus condolencias a su familia. La alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, ha afirmado desde sus redes sociales que "se ha ido uno de los nuestros". Ha destacado su figura como "un alcorconero valiente, un hombre del barrio, un luchador". "Perdemos un gran político, un gran trabajador... para mí, un amigo. Un buen amigo para tanta y tanta gente. Qué vacío dejas, Jesús. Siempre estarás con nosotros. Tu fuerza y tu arrojo seguirá con este Equipo", ha declarado. También ha mostrado su apoyo a la familia el secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López. "Todo mi cariño a la corporación de Alcorcón y a la familia y amigos de Jesús Santos. Un abrazo fuerte en estos momento", ha trasladado en sus redes sociales. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha reivindicado al fallecido Jesús Santos como un "hombre del pueblo" que llevó a la política institucional "la voluntad del combate de las luchas sociales".

Santos (1981), vecino de Alcorcón "de toda la vida", estuvo diez años trabajando para el municipio desde la política municipal y el sindicalismo. Trabajador en excedencia de la recogida de residuos en la empresa pública Esmasa, de la que más tarde fue presidente, fue conocido por su activismo sindical siendo delegado de CGT durante la huelga que hubo en la empresa municipal en 2014. Además, antes de representar a Ganar Alcorcón fue candidato de IU-Los Verdes formación de la que se salió por divergencias y para sumar su apoyo al proyecto de unidad popular con la fue la tercera fuerza más votada en 2015, obteniendo 5 concejales y entrando por primera vez en la Corporación Municipal. En 2019 volvió a obtener cinco ediles, uniéndose al PSOE -que fue la fuerza más votada-para sumar entre ambos los 14 necesarios para llegar a la mayoría absoluta, conformando así un Gobierno en coalición. En 2023, el por entonces teniente de alcaldesa y portavoz de Ganar Alcorcón -que también ejercía en ese momento de coordinador de Podemos en la Comunidad de Madrid, formación que abandonó en diciembre de ese año por "diferencias"-anunció nuevamente su candidatura a la Alcaldía. Tras los comicios continuó en ambos cargos después de que PSOE, Más Madrid y Ganar Alcorcón alcanzaran un preacuerdo. Esto hizo que, a pesar que el PP obtuviera más concejales, les permitía gobernar como tripartito para "transformar" la ciudad y continuar con las "políticas progresistas en el municipio" durante otra legislatura. "Unimos nuestras fuerzas para ganar el futuro. Vamos a gobernar para que Alcorcón siga siendo el orgullo del sur", dijo por entonces Santos, quien en septiembre de 2024 anunció por carta su ausencia para combatir un cáncer, reivindicando la continuidad del proyecto de Ganar Alcorcón y explicando que daba esta pelea con la mejor compañía. En su última comunicación pública afirmaba: "No elegimos las cosas que nos pasan, pero sí podemos decidir los valores con los que las enfrentamos. Con el amor en quienes quiero, la esperanza en quienes me cuidan y la confianza en quienes me acompañan, enfrentó esta nueva etapa. Con todo."