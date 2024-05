Las familias numerosas de Madrid exigen las prometidas becas de comedor

"La etapa escolar es obligatoria para nuestros hijos. Y casi todos los padres trabajan. ¿Podemos dar de comer a nuestros hijos en casa los días que hay colegio? Por eso los tenemos que apuntar en el comedor escolar. El problema llega cuando tenemos tres hijos o más. El gasto en comedor escolar es casi inasumible". Con este inicio, la Asociación de Familias Numerosas de Madrid comenzó en 2019 una campaña en Change con el objetivo de que el Gobierno regional considerara a las familias numerosas beneficiarias del precio reducido para el comedor escolar. Algo que a día de hoy no se produce, debido a que no son "grupo preferente" y, por tanto, se les aplica el baremo de la renta per cápita. Ahora, la asociación ha decidido retomar su reivindicación. El motivo, que estamos a mediados de 2024 y, pese a las promesas del Ejecutivo autonómico, ese descuento no ha llegado.

Fue el pasado mes de septiembre cuando el consejero de Educación, Emilio Viciana, avanzó que la Comunidad de Madrid duplicaría el límite de la renta per cápita para poder acceder a becas de comedor, pasando de 4.200 a 8.400 euros, a fin de que más familias puedan beneficiarse de las mismas. Del mismo modo, entre otras medidas, anunció que se produciría una rebaja de los precios del comedor escolar en Infantil y Primaria del 30% para las familias numerosas y monoparentales con dos hijos.

Sin embargo, el problema, denuncia la asociación, se produjo cuando la Comunidad aprobó los presupuestos para el presente año y la partida correspondiente a esta ayuda para las familias numerosas no figura en las cuentas. "Pese a la promesa del pasado verano de Isabel Díaz Ayuso tuvimos que proceder a la recogida y entrega de firmas para que se pusieran en marcha y nos confirmaran que sí había presupuesto y que saldrían esta primavera", ha afirmado la asociación en sus redes sociales. "Meses después, y pese a nuestra insistencia casi diaria, seguimos sin respuesta ni avances", añaden. Así, exigen "explicaciones" por parte de Jorge Elías de la Peña y Montes de Oca, director general de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio. "Que nos indique cuándo se publicará este descuento para que las familias numerosas lo soliciten en tiempo y forma".

Este colectivo recuerda que esa misma ayuda "se ha ido ampliando a otros grupos, pero nunca a las familias numerosas". Un olvido que esperan que se subsane lo antes posible, ya que el esfuerzo económico que desempeñan para criar a sus hijos empieza a ser imposible de afrontar.