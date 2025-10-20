Feria de Otoño en Madrid: Recoletos se llena de artesanía desde este lunes

La VII edición de la Feria de Otoño llenará el Paseo de Recoletos de artesanía entre este lunes y el 2 de noviembre con muestras de tradición, sostenibilidad, decoración e incluso sorteos durante esos días.

Según ha informado la Asociación Madrileña de Oficios Artesanos (AMOA), organizadora del evento, más de 50 artesanos de toda España presentarán sus creaciones en cerámica, textil, joyería, vidrio, cuero y marroquinería, entre otros oficios, con horario ininterrumpido de 11 a 21 horas.

La feria pretende servir como escaparate de tendencias para la temporada otoño/invierno, donde los visitantes podrán descubrir piezas de moda, decoración y objetos "que cuentan historias". Además, servirá como preludio de la Navidad, con propuestas de regalo.

"En un mundo de producción en serie, la Feria de Otoño reivindica el valor de lo auténtico. Compra lo único es nuestra invitación a redescubrir el trabajo hecho a mano con mimo, materiales nobles. La artesanía conecta la tradición con el futuro, una forma de producción con profundo respeto por el entorno y con un papel clave en el arte, el diseño y la moda contemporánea", han señalado.

Además, este año, la visita a la feria puede tener premio. A través de las cuentas oficiales en las redes sociales Instagram y Facebook, el público podrá participar en sorteos de vales por un total de 1.500 euros, canjeables directamente en los stands de los artesanos.