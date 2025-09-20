Fiestas de San Miguel 2025: el vínculo histórico que une a los ingenieros con Chamartín

El distrito de Chamartín se prepara para celebrar del 25 al 28 de septiembre las tradicionales Fiestas de San Miguel 2025. Y este año, con su pregón, rendirá homenaje a los 175 años que cumple la profesión de Ingeniero Industrial en España.

La iniciativa responde a la vinculación histórica de estos profesionales con el distrito. El 8 de septiembre de 1850, la reina Isabel II firmó el decreto que instauraba la profesión de Ingeniero Industrial en España. Así, se creó el Real Instituto Industrial, germen de la actual ETSII (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales) en el distrito de Chamartín.

Como explica Yolanda Estrada, concejal presidenta de la Junta Municipal de Chamartín, «la ETSII, cuna de generaciones que han contribuido al progreso y la modernización de España, es un motor de conocimiento, investigación e innovación. Un referente académico y humano que, desde Chamartín, ha proyectado su excelencia a nivel nacional e internacional».

Edición de 2024

El año pasado, las fiestas de San Miguel contaron con el pregón de la asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil. Una organización con mucho arraigo en el distrito, presente desde el año 1895, y que realiza su labor social con los hijos de los fallecidos del Cuerpo. Como explicaban entonces desde el Ayuntamiento de Madrid, su reconocimiento «era una necesidad en Chamartín, algo que nos une en el agradecimiento a su labor».

Además, el San Miguel 2024 trajo a la capital a Carlos Baute, que se erigió como «cabeza de cartel» de aquella edición. Ganador de dos Grammy Latinos y varios premios Billboard, el venezolano, afincado en Madrid, actuó entonces en el parque de Berlín, uno de los epicentros de las fiestas en el distrito.