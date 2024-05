La final más emocionante del Ballet Español de Madrid: 464 candidatos para 23 plazas

«Disfrutad de este momento de mostrar la danza, aquí estamos con todo el cariño para miraros. Muchísima, muchísima mierda. ¡Gracias!», arrancó a decir Jesús Carmona, el director artístico del Ballet español de la Comunidad de Madrid a un grupo de 20 bailarinas que ayer habían sido citadas en los Teatros del Canal. Ayer se celebraba la gran final entre las chicas que habían llegado hasta el último proceso selectivo después de cuatro días de audiciones para elegir a los futuros integrantes del Ballet Español de la Comunidad de Madrid. Horas después era el turno de los chicos y, por la tarde, el de los meritorios, jóvenes de entre 16 y 19 años que tendrán en la compañía de próxima creación una primera oportunidad. De los 464 candidatos que se habían presentado, algunos de ellos provenientes de México, EE UU y Rusia, había que elegir a 20 bailarines que formarán el elenco del Ballet Español de la Comunidad, junto a un cantaor, un guitarrista y un percusionista.

La selección llevó horas. Primero se trataba de hacer una clase de ballet, luego un ejercicio de escuela bolera, otro de danza estilizada y de flamenco, además de una improvisación. Esta última prueba con Ñoño Santiago a la guitarra, un utrerano que ha pisado escenarios de medio mundo, y Eleazar Cerreduela al cante, que repitió una y otra vez una alegría, uno de los palos más festeros y antiguos del flamenco, y que fue interpretada por las jóvenes aspirantes de veinte maneras distintas hasta el punto de emocionar al propio director artístico y presidente del jurado, al que se le llegaron incluso a saltar las lágrimas. «Estoy muy emocionado, ha sido muy bonito, un golpe de energía, algo muy especial. Estoy muy orgulloso de estas chicas y creo que va a ser muy difícil la elección», confesaba al término de la audición consciente de que la nueva compañía ya iba tomando cuerpo.

Incluso acudieron a ver la final el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, y el de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano. Un sentimiento que compartía Guadalupe Torres, la encargada de montar la parte de flamenco en las audiciones. «Están dándolo todo, va a ser un ballet maravilloso...Ahora existe un trabajo más individual, de compañías más pequeñas, pero que se pueda ver tanto talento junto es muy necesario». La misma emoción que transmitía Cristina Gómez Tornamira, la maestra especialista en danza clásica y escuela bolera en las pruebas de selección: «Hay mucho talento y artistas muy formados con una técnica impecable y una transmisión de sentimientos a la hora de bailar muy bonita». ¿Qué ha valorado el jurado? «El talento, esa mirada que se va sin saber porqué, porque el corazón manda, hacia alguien; también es importantísima la técnica y el conocimiento de todos los estilos. Hemos pasado por una barra de ballet, después hemos hecho escuela bolera, flamenco...Hemos pasado por todos los estilos».

Final de la selección del Ballet Español de la Comunidad de Madrid. © Jesús G. Feria. Jesús G. Feria Fotógrafos

Entre las aspirantes se encontraba Lucía Raboso Ramírez, de 23 años, que se graduó en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma, de Madrid, hace cuatro años y, desde entonces, ha estado trabajando en compañías, tablaos, eventos. «Cuando salieron estas audiciones pensé que tenía que hacerlas. Y aquí estoy, con ilusión. Hoy no he pasado tantos nervios porque en esta profesión lo que resulta extraordinario es el sí, así que, como ya vas con el no por delante, pensé en venir a disfrutar». Lo mismo que Eva Jiménez, otra de las aspirantes, también de 23 años, procedente de Barcelona. «He hecho bastante zarzuela y ópera, estuve con la compañía de Antonio Gades, llevo un año en el musical “Malinche”, de Nacho Cano, y formar parte de una compañía como esta es una súper oportunidad de poder aprender, de coger experiencia, tablas y crecer mucho como artista».

Carmona acababa resumiendo los cinco días de audiciones: «Está siendo muy inspirador. Cargamos pilas de ver tanto amor hacia

la danza». El resultado se verá en los teatros del Canal, de manera estable, en el segundo semestre de este año.