Getafe asegura que mantendrá la actual fase de la ZBE

El Ayuntamiento de Getafe mantendrá la actual fase de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para seguir consolidando una implantación "cómoda, eficaz y adaptada al día a día de la ciudad", como ya se anunció durante su aprobación.

Según ha destacado el Gobierno local, tras los primeros meses de funcionamiento se apuesta por continuar avanzando de manera progresiva, "reforzando la claridad de la ordenanza" y mejorando la información disponible para la ciudadanía.

Los servicios municipales han destacado que la valoración de la ZBE es positiva tanto en el barrio de Centro como en San Isidro, con menos vehículos circulando por calles que antes se utilizaban para conectar las autovías que rodean Getafe.

Zonas habituales de paso para vehículos de fuera de la ciudad como las calles Sierra, Leoncio Rojas, Jardines o General Palacio, ahora "disfrutan de menos contaminación", mientras que entidades vecinales y vecinos en particular, han trasladado en las últimas asambleas vecinales "la mejora del aparcamiento dentro de la ZBE para los vecinos residentes, que pueden seguir entrando sin ningún tipo de restricción".

En este periodo, el Ayuntamiento revisará la ordenanza para adaptarla a las necesidades detectadas durante estos meses, especialmente en materia de protección de datos, procedimientos administrativos, información ciudadana y mejora de la eficiencia para la reducción de emisiones.

El objetivo es que todas las gestiones relacionadas con la ZBE sean "aún más ágiles y accesibles", incorporando además la experiencia acumulada tanto en Getafe como en otros municipios que han implantado medidas similares. Durante la fase actual, que se mantendrá también a partir del 1 de enero de 2026, hay restricciones para vehículos A (o sin pegatina), y para vehículos B de fuera de Getafe que no utilicen los aparcamientos públicos adheridos a la ZBE.

Los residentes en la ciudad continúan accediendo como hasta ahora, así como los pequeños comerciantes y sus proveedores, los pacientes de centros sanitarios y veterinarios, personas con discapacidad y con dependencia.

También existen autorizaciones para familiares. La decisión de mantener esta fase permitirá afianzar la transición hacia un modelo de movilidad más saludable, con menos emisiones y un entorno urbano más agradable.

"Getafe continúa dando pasos firmes, realistas y responsables para mejorar la calidad del aire y la convivencia en el espacio público, asegurando que la implantación de la ZBE avance siempre de la mano de las necesidades de los vecinos", remarca el Consistorio.