Majadahonda presenta su programa navideño: luces, Belén monumental, Villa de la Navidad y Cabalgata

El Ayuntamiento de Majadahonda ha elaborado un programa especial de actividades culturales, religiosas, deportivas y de ocio para todas las edades que se desarrollará desde este viernes, con el encendido de las luces navideñas, hasta el 5 de enero, cuando tendrá lugar la Gran Cabalgata de los Reyes Magos por las calles de la ciudad.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, el calendario navideño incluye como "principales atractivos" la instalación, del 19 al 30 de diciembre, de la 'Villa de la Navidad' en el Parque de Colón, un espacio gratuito con castillos hinchables, talleres, tren y personajes navideños, así como atracciones infantiles en la Plaza de Colón del 19 de diciembre al 4 de enero, al precio de un euro por viaje.

El programa recoge también el Árbol de los Deseos en el Centro de Mayores Reina Sofía, la inauguración del Belén Municipal en la Casa de la Cultura Carmen Conde y diferentes actividades en torno a la música, el deporte y la solidaridad.

En el apartado musical, se han programado el Festival de Navidad de los mayores, conciertos benéficos de las orquestas y coros del Conservatorio Profesional de Música de la ciudad, el recital '¡Cántame un villancico!' de la Escuela Municipal Enrique Granados y el XXXIII Encuentro de Música Navideña en el Teatro de la Casa de la Cultura.

Además, las iglesias del municipio acogerán conciertos navideños de la escolanía Nuestra Señora del Recuerdo y de los coros Tajamar y Garóe, y el 3 de enero de 2026 se celebrará el Concierto Extraordinario de Año Nuevo a cargo de la Orquesta Villa de Madrid, dirigida por Mercedes Padilla.

El Consistorio ha destacado igualmente la vertiente solidaria de la programación, con la tercera edición del Cocido Solidario organizado junto al IES María de Zayas y Sotomayor, que se celebrará el 16 de diciembre en Gran Vía, frente a la Plaza Mayor, con 500 raciones de cocido completo para dos personas a un precio de ocho euros.

También se ha previsto un taller de repostería navideña en el que el alumnado del instituto compartirá experiencias con las personas mayores del municipio, y un Mercado Artesanal Navideño del 13 al 20 de diciembre en los soportales de la Plaza Mayor, con sorteo final de cestas y vales para fomentar las compras en el comercio local.

La programación deportiva incluye la II Copa Ibérica de Clubes de 'goalball', entre el 19 y el 21 de diciembre, una exhibición de gimnasia rítmica el 20 de diciembre en el Polideportivo Municipal Príncipe de Asturias, un torneo intergeneracional de ajedrez el 27 de diciembre y la tradicional San Silvestre en Bicicleta el 31 de diciembre en el Recinto Ferial.

A estas propuestas se suman charangas, pasacalles, circo, Escuela de Magia, el Tren de la Navidad en funcionamiento por las mañanas del 23 de diciembre al 5 de enero, la fiesta de las 'preúvas' el 19 de diciembre en el Centro Juvenil, la llegada de Papá Noel el 22 de diciembre y la Gran Cabalgata de los Reyes Magos del 5 de enero, que partirá a las 18.00 horas de la avenida de los Reyes Católicos y finalizará en el Parque de Colón tras recorrer el centro de la ciudad.