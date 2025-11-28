Alcobendas abre las inscripciones para hacerse con 35 viviendas públicas: estos son los requisitos

El Ayuntamiento de Alcobendas ha abierto hasta el próximo 31 de enero el plazo de inscripción para solicitar una de las 35 nuevas viviendas que se han desarrollado en Valdelasfuentes que se adjudicarán por sorteo.

Desde este viernes los inmuebles de 1, 2 y 3 dormitorios, construidas en la calle Doctor Ángel Olivares, 7, y gestionadas por la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas.

Las viviendas se gestionará en régimen de cesión de uso temporal, como una herramienta de apoyo a la autonomía personal y la estabilidad habitacional. Los alojamientos están dirigidos a varios colectivos con necesidades específicas como jóvenes menores de 40 años, familias monoparentales, personas mayores de 65 años, víctimas de violencia de género y víctimas del terrorismo, y personas separadas o divorciadas.

Requisitos

Para poder participar en la convocatoria, los solicitantes deberán estar inscritos en el Registro Abierto Permanente de Solicitantes de Vivienda y Alojamientos Dotacionales, y estar empadronados en Alcobendas con más de tres años de antigüedad, o bien acreditar una actividad laboral ininterrumpida en el municipio durante al menos tres años.

Las viviendas de cuentan con trastero, plaza de aparcamiento y espacio para bicicletas. El sorteo de las viviendas está previsto para el primer trimestre de 2026, mientras que la entrega de llaves se estima para el próximo verano. La presentación de solicitudes debe realizarse preferentemente de forma telemática, mediante un formulario que ya está disponible en la web de la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas, www.emvialsa.org. También se aceptarán solicitudes de manera presencial en la oficina de la empresa pública situada en la calle Carlos Muñoz Ruiz, 7, en horario de lunes a viernes de 9 horas a 14 horas, y lunes y miércoles de 17 horas a 20 horas. El Ayuntamiento advierte que entre el 22 de diciembre de 2025 y el 6 de enero de 2026, no habrá atención presencial en horario de tarde.