El Gobierno de Ayuso ejecuta hasta septiembre el 66% de sus presupuestos

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha ejecutado hasta septiembre el 66,4% de sus Presupuestos de 2025, cuatro puntos más que en el mismo periodo del año anterior, que se situó en el 64,9%. Son los datos internos de contabilidad de la Comunidad de Madrid que ha dado a conocer esta semana el director general de Presupuestos,Gregorio Moreno, en la Asamblea, donde ha destacado que están ejecutando "un poquito más rápido" que en 2024, aunque ha precisado que "todo es mejorable". En cuanto a la ejecución de los fondos europeos, según datos de la Plataforma 'Elisa', la herramienta del Gobierno de España que recopila información, la región madrileña ha ejecutado 2.380 millones de euros hasta agosto, por delante de Andalucía, que se sitúa con 2.070 millones.

El director general de Presupuestos también ha recordado que la deuda de la Comunidad de Madrid está en torno a los 37.000 millones de euros, el 12,3% del PIB, mientras que la del Estado supera el billón, superando el 100% del PIB.

Será la próxima semana cuando la Comunidad de Madrid presentará sus cuentas para el 2026, cuya inversión crecerá y las partidas más importantes se dedicarán al gasto social, como Sanidad, Educación, Servicios Sociales, Transporte o Vivienda. "Es un presupuesto que de nuevo crece", avanzó la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, hace unas semanas en un encuentro informativo en el que recalcó que el Gobierno autonómico va a cumplir "el tiempo y la forma" y va a presentar su proyecto a la Asamblea antes del 30 de octubre. En este sentido, recordó que todas las comunidades autónomas están ultimando sus cuentas, una acción que "debería hacer" el Gobierno de España, a pesar de que "ya ha incumplido" su obligación de presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) antes del 30 de septiembre.