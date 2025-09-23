¿Qué es un paquito? El bocadillo de Madrid más premiado de España y que solo cuesta 13 euros

La gastronomía española se caracteriza por ser una de las más ricas en el mundo. Ya no sólo por su gran variedad de platos, sino por su elaboración y productos de primera calidad. Sin embargo, aunque pasen los años, hay clásicos que nunca pasan de moda a pesar de que lleguen a la alta cocina. En este contexto, el bocadillo es la merienda de los más pequeños y el plato favorito de los más mayores, convirtiéndose en la última tendencia gastronómica.

En Madrid, existe el icónico bocadillo de calamares, pero está vez la magia va más allá de la Plaza Mayor. Entre panes, ha renacido una nueva versión de bocadillo, famoso en España y que sostiene su papel tradicional con un estilo gourmet.

El bocadillo más español, similar al pepito

La cocina ha evolucionado pasando del tradicional "pepito" al reconocido "paquito", el bocadillo de moda en España. Elaborado con carne de cordero, combina un alimento gourmet con algo tan clásico como el bocadillo, que puedes comer de pie en terrazas o bares. Aunque su origen es inexacto, sus raíces son mediterráneas, pudiendo encontrar variedades en países como Grecia o Marruecos.

Al igual que en un "pepito" se usa carne de ternera, en el caso del "paquito" se usa cordero. Sin embargo, los expertos recomiendan utilizar la parte tierna y jugosa como el lomo o la pierna de cordero, preferiblemente lechal. Entre sus ingredientes, también se incluyen: pimientos, cebolla y queso. Sin embargo, cada cocinero elabora sus platos de una manera, pero está claro cuál es el mejor de España.

El mejor paquito está en Madrid

Tras la celebración de la quinta edición de 'El mejor paquito de Madrid', el ganador ha consolidado su título presentándose a nivel nacional. El certamen, promovido por Interovic, la Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y el Caprino de Carne, ha posicionado a Terzio Bar como el lugar con el mejor "paquito" de España. La creativa propuesta de Saúl Sanz utiliza una base de "corcheta" de cordero marinada con especias, acompaña de cebolla asada y una mahonesa de piparras.

La clave de esta creación está en la combinación de los ingrediente, desde el pan escogido hasta la carne. Para Sanz, "solo hay ingredientes de calidad y elaboraciones cuidadas, de cocina hecha con tiempo y sin prisas". Para probarlo es necesario visitar Terzio Bar, ubicado en la calle General Pardiñas 25, por solo 13 euros.