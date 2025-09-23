A los tribunales si el Ayuntamiento de Getafe no explica lo ocurrido en las oposiciones a Policía

El portavoz del PP de Getafe, Antonio José Mesa, ha anunciado que recurrirá a los tribunales si en el Pleno del miércoles el Gobierno local (PSOE, Podemos y Más Madrid) no ofrece explicaciones sobre las presuntas irregularidades en el último proceso de oposiciones a la Policía Local.

Hay ya cuatro tribunales recusados en este proceso por su composición, debido a que sus integrantes supuestamente habrían beneficiado en el procedimiento de oficiales y subinspectores a hijos y familiares de algunos mandos policiales.

En rueda de prensa para abordar asuntos de pleno, Mesa ha asegurado que se trata de una denuncia "muy grave" que podría derivar en una "posible trama de enchufes" que requiere "explicaciones".

Moción por la vía de urgencia

Los 'populares' han registrado en Pleno por la vía de urgencia una moción sobre este asunto para abordar en la sesión plenaria. "Podría tratarse de un chiringuito de enchufe de amiguetes en la policía local", ha concretado el 'popular'.

En este punto, ha matizado que espera que no se produzca un nuevo "silencio" por parte del Ejecutivo como cuando solicitaron explicaciones por el incremento hasta los 1,6 millones en la instalación de las vallas antirruido en la A-42 a su paso por el barrio de La Alhóndiga, unas obras que se adjudicaron a una de las empresas implicada presuntamente en la trama del 'caso Cerdán' y en el pago de mordidas.

Al mismo tiempo, el PP ha avanzado que pedirá en Pleno que se lleve a efecto el Plan Municipal de Emergencias y Protección Civil para poder reaccionar ante catástrofes y evitar el "riesgo colectivo".

El portavoz 'popular' ha asegurado que el plan se tiene desde 2023 y que lleva "dos años en el cajón". "Es muy grave", ha apostillado Antonio José ante los "riesgos" que podría suponer a la población en caso de que se repitan fenómenos como 'Filomena', las danas o los apagones eléctricos.