Móstoles se rebela contra Sánchez por la tasa de basura: "No queremos ser recaudadores del Gobierno"

Móstoles está dispuesto a dar la batalla contra la nueva tasa de basura. El alcalde, Manuel Bautista (PP) ha anunciado hoy en el pleno municipal que llevará una moción en la próxima sesión para exigir la derogación de la tasa impuesta por la Ley 7/2022. "Es una ley injusta, que convierte a los ayuntamientos en meros recaudadores del Gobierno de España y que obliga a trasladar a los vecinos el coste íntegro del tratamiento de residuos", ha expresado.

El regidor ha argumentado que "esta norma vulnera la autonomía local reconocida en la Constitución y ataca directamente la suficiencia financiera de los municipios. No es Europa quien impone este tributo, como pretende hacer creer el señor Sánchez, sino una decisión puramente política del Gobierno central que ha decidido cargar sobre las familias y los autónomos el precio de su propia incapacidad de gestión".

Es por esto por lo que ha avisado de que "Móstoles alzará la voz". La moción reclamará la derogación de la ley para garantizar la autonomía municipal y un sistema flexible de financiación, y la creación de un Plan Nacional de Infraestructuras para la Economía Circular, cofinanciado con fondos europeos, "que no recaiga sobre los bolsillos de los ciudadanos". En la iniciativa también se recogerá la exigencia de que se incorporen bonificaciones sociales para las familias vulnerables, los pensionistas y los autónomos con bajos ingresos. Porque los municipios no pueden ser rehenes de las políticas fiscales del Gobierno de España. Porque defender a Móstoles también es defender su libertad para decidir y su derecho a gestionar con justicia y sentido común", ha sentenciado.