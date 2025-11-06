Los hospitales madrileños piden donaciones urgentes de sangre de los grupos 0+ y A+

Los hospitales de la Comunidad de Madrid necesitan donaciones de sangre para recuperar las reservas, con los grupos '0+', 'A+' en alerta roja para su donación urgente, ha recordado el Centro de Transfusión en redes sociales. Las reservas de estos dos grupos sanguíneos han caído por debajo del nivel óptimo y se llama a su donación urgente, mientras que en el caso del grupo '0-' se insta a donar en los dos o tres próximos días. Por su lado, los cinco grupos restantes, 'AB+', 'AB-', 'A-', 'B-' y 'B+', presentan niveles normales, aunque se pide donar con cierta regularidad. Los hospitales precisan diariamente para tratamientos e intervenciones quirúrgicas unas 650 bolsas de sangre fresca diarias para garantizar las existencias.

Solo en un parto complicado se pueden llegar a emplear hasta 10 bolsas de sangre si hay una hemorragia masiva, ha recordado el Centro de Transfusión. En la Comunidad de Madrid se realizan alrededor de 240.000 aportaciones al año y en una intervención quirúrgica en ocasiones se puede consumir el equivalente a 20 donaciones. Además, para atender la demanda hospitalaria, la Administración autonómica necesita otras 900 diarias, teniendo en cuenta que algunos componentes, como las plaquetas, caducan a los cinco días; y se necesitan 650 bolsas de sangre fresca al día para garantizar las existencias.

Los requisitos básicos para poder ser donante son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. Se trata de un proceso sencillo que no dura más de 20 minutos y que se puede realizar cada 8 semanas, siempre y cuando no se haga más de 4 veces en un periodo de 12 meses en el caso de los hombres y de 3 en el de las mujeres. Además del Centro de Transfusión, situado en la avenida de la Democracia s/n, esquina con la Avenida de las Comunidades de la capital, el ciudadano que desee realizar este gesto cuenta con las Unidades Móviles de la Comunidad de Madrid y de Cruz Roja, cuyas ubicaciones y horarios de atención se pueden consultar en la web comunidad.madrid/donarsangre.