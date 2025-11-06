Solidaridad
Los hospitales madrileños piden donaciones urgentes de sangre de los grupos 0+ y A+
Las reservas de estos dos grupos sanguíneos han caído por debajo del nivel óptimo
Los hospitales de la Comunidad de Madrid necesitan donaciones de sangre para recuperar las reservas, con los grupos '0+', 'A+' en alerta roja para su donación urgente, ha recordado el Centro de Transfusión en redes sociales. Las reservas de estos dos grupos sanguíneos han caído por debajo del nivel óptimo y se llama a su donación urgente, mientras que en el caso del grupo '0-' se insta a donar en los dos o tres próximos días. Por su lado, los cinco grupos restantes, 'AB+', 'AB-', 'A-', 'B-' y 'B+', presentan niveles normales, aunque se pide donar con cierta regularidad. Los hospitales precisan diariamente para tratamientos e intervenciones quirúrgicas unas 650 bolsas de sangre fresca diarias para garantizar las existencias.
Solo en un parto complicado se pueden llegar a emplear hasta 10 bolsas de sangre si hay una hemorragia masiva, ha recordado el Centro de Transfusión. En la Comunidad de Madrid se realizan alrededor de 240.000 aportaciones al año y en una intervención quirúrgica en ocasiones se puede consumir el equivalente a 20 donaciones. Además, para atender la demanda hospitalaria, la Administración autonómica necesita otras 900 diarias, teniendo en cuenta que algunos componentes, como las plaquetas, caducan a los cinco días; y se necesitan 650 bolsas de sangre fresca al día para garantizar las existencias.
Los requisitos básicos para poder ser donante son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. Se trata de un proceso sencillo que no dura más de 20 minutos y que se puede realizar cada 8 semanas, siempre y cuando no se haga más de 4 veces en un periodo de 12 meses en el caso de los hombres y de 3 en el de las mujeres. Además del Centro de Transfusión, situado en la avenida de la Democracia s/n, esquina con la Avenida de las Comunidades de la capital, el ciudadano que desee realizar este gesto cuenta con las Unidades Móviles de la Comunidad de Madrid y de Cruz Roja, cuyas ubicaciones y horarios de atención se pueden consultar en la web comunidad.madrid/donarsangre.
