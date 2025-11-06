Reconoce que degolló a su exmujer y suplica al tribunal que no le enseñe el cuchillo

Un hombre que asesinó en mayo de 2023 a su pareja delante de su hijo de 13 años ha pedido a la Sala que le juzga que "por favor" no le enseñara el cuchillo con el que ha admitido haber degollado a su mujer, una petición que hacía al tiempo que la madre de la fallecida rompía a llorar ante las palabras del agresor. "¿Tienen que exhibirme el cuchillo? Yo ya lo he visto. Por favor, no me lo enseñen", ha implorado visiblemente afectado Fernando M. ante el tribunal. Pese a su ruego, la Sala le ha mostrado el arma homicida, a lo que el acusado ha dicho: "Sí, es la navaja de las setas".

El crimen se cometió sobre las siete de la mañana del 11 de mayo de 2023 cuando el acusado comenzó una discusión con su pareja en el domicilio familiar, donde también se encontraba su hijo. En el transcurso de la pelea, cogió un arma blanca y se abalanzó la víctima, a quien seccionó la vena yugular. En su declaración, el procesado ha relatado que llevaba bien el divorcio pero no la separación de su hijo, ya que vivía a 60 kilómetros de su casa. A preguntas sobre si afirmó el día de la madre que en su cumpleaños iba a pasar algo grande, ha manifestado que nunca dijo esa afirmación. El día de los hechos, acudió a casa al tener un juego de llaves sobre las seis o siete de la mañana.

"Me decía vete y yo; no me voy. Y ella marcó el teléfono móvil en su habitación. En ese momento, metí la mano en un armario y cojo la navaja de las setas. Quería dialogar. Abrí la navaja para cortar las cuerdas del teléfono. La corte a ella en el cuello", ha reconocido. A los segundos apareció su hijo. "Papi, Papi. Mi hijo se puso entre los dos. Le dije que se sentara porque lo íbamos a arreglar. Le dije; hijo, no te preocupes. Yo quería ir al hospital. Ella sangraba", ha narrado. A la primera persona que abre la puerta, le confiesa que ha matado a su mujer. El fiscal solicita una condena de 31 años de cárcel por un delito de asesinato, otro de maltrato habitual en el ámbito familiar y otro de lesiones. La familia eleva a 41 años de prisión la solicitud y la defensa reclama 4 años al apreciar atenuantes de arrebato y confesión.

Según el escrito, el acusado y la víctima mantenían una relación sentimental desde hacía doce años y convivían en un domicilio de Móstoles. Como consecuencia de la mala relación larvada durante la convivencia, la mujer decidió divorciarse, una circunstancia que el acusado no llegó a asumir, al punto que comenzó a manifestarle que "le está preparando una sorpresa". Así, entre las 6 y las 7 horas del 11 de mayo de 2023 el hombre comenzó una discusión con su pareja en el domicilio familiar, donde también residía un hijo de 13 años de edad, durante la cual cogió un arma blanca y se abalanzó sobre G. M. S. S. "de modo sorpresivo e imprevisto". En ese preciso instante, el hijo que se había despertado al oír gritar a su madre, acudió a la habitación, lanzándose encima de su padre pidiéndole que parase la agresión a lo que el hombre contestó: "ella me ha jodido la vida, ahora se la jodo yo a ella". A continuación, el acusado apartó de encima a su hijo y le propinó un empujón, cayendo el menor al suelo.

Poco después el hijo salió del domicilio a pedir ayuda. En ese preciso instante el acusado cerró la puerta de la vivienda con llave con la intención de garantizar su propósito de dar muerte a la mujer a la que siguió acometiendo con el arma en el cuello y en la cara. Como consecuencia de estos hechos la mujer, aún con vida, fue trasladada al hospital Doce de Octubre donde falleció a las 17.10 horas de ese mismo día. A consecuencia de estos hechos el acusado se encuentra en situación de prisión provisional comunicada y sin fianza. Asimismo, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº1 de Móstoles de julio de 2023 se acordó la suspensión de la patria potestad de F. M. C. respecto de su hijo menor, no estableciéndose régimen de visitas y de comunicaciones del progenitor con el menor.