El PP de Madrid propone al alcalde de Fuenlabrada llamar "Pedro Sánchez" a La Cantueña

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano ha respondido al alcalde de Fuenlabrada, el socialista Javier Ayala, que su propuesta para bautizar al nuevo centro de acogida de menores migrantes de La Cantueña con el nombre de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, supone una "falta de gratitud" hacia el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, al tiempo que ha cargado contra la "hipocresía" y el "racismo" que, a su juicio, evidencia el PSOE-M con este tipo de propuestas.

En una entrevista en 'Onda Madrid', Serrano ha propuesto a Ayala que en lugar de 'Díaz Ayuso', sugiera denominar 'Pedro Sánchez' a este centro ubicado en su municipio y cuya construcción ha generado múltiples enfrentamientos entre el Consistorio de Fuenlabrada y la Comunidad de Madrid, incluida la vía judicial.

"Me parece una falta de gratitud de Ayala con el presidente del Gobierno, porque si quiere proponer un nombre a ese centro, lo suyo es que lo llame Pedro Sánchez", ha subrayado el número dos del PP regional tras advertir de que es el jefe del Ejecutivo central "quien trae a Madrid" a estos menores, precisando que "lo que hace la Comunidad simplemente es alojarlos donde puede y crear infraestructuras y dotarlas de medios para alojar esa oleada".

En cualquier caso, ha tachado de "desfachatez" la iniciativa del PSOE de Fuenlabrada de llevar al Pleno municipal una propuesta para proponer esta denominación para el centro, cuya ubicación en La Cantueña rechaza el alcalde.

"A mí lo que me preocupa es lo que hay de fondo, la hipocresía y el racismo del Partido Socialista de Madrid. Y lo digo claramente porque simplemente no sé qué está buscando el Partido Socialista de Madrid. ¿Qué está buscando? ¿Señalar a los niños? ¿Que la gente de Fuenlabrada marque a esos niños? ¿Que haya cámaras esperando a cuando lleguen esos niños a ese centro en las próximas semanas? Me parece una actitud muy peligrosa y un comportamiento, como digo, hipócrita", ha lanzado el secretario general de los 'populares' madrileños.

Términos como "cárcel" o "contenedor"

En este sentido, ha reprochado a los socialistas el uso de términos para referirse a este centro como "cárcel" o "contenedor" a lo que va a ser "un centro de formación que va a tener diversas actividades para poder integrar a esos niños".

Asimismo, ha lamentado que "llamen a eso cárcel o contenedor", un centro previsto para acoger un centenar de menores "cuando lo que tienen es a 1.500 inmigrantes permanentemente hacinados en Alcalá de Henares o en Carabanchel sin ningún tipo de control".

Por otro lado, ha cargado contra la gestión, por parte de la Administración General del Estado, de los migrantes retenidos en el Aeropuerto de Barajas "sin saber qué hacer con ellos", una queja que ha focalizado en el delegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Martín, a quien ha acusado de centrarse en "utilizar cualquier cosa" para su "propia carrera personal" en lo que considera como su "particular 'Juego de tronos'".